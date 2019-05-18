Белорусы во время акции "Ночь музеев" смогут посетить более 100 учреждений

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Ночь музеев", приуроченную к празднованию Международного дня музеев, белорусские музейные учреждения проводят уже в четырнадцатый раз. В этом году в празднике участвуют более ста государственных музеев страны, сообщает БЕЛТА.

Тема Международного дня музеев 2019 года - "Музеи как центры культуры: будущее традиции". Роль музеев в обществе изменяется - они стараются преобразовать свое пространство, становятся интерактивными, ориентированными на аудиторию и местное сообщество, стремятся адаптироваться к различным ситуациям и более гибко реагировать на любые изменения.

"Деятельность музеев лежит на стыке прошлого и настоящего, определяет будущее. Музеи - учреждения, направленные на развитие общества, налаживание диалога между культурами, установление сотрудничества между странами и народами", - подчеркнул министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в поздравлении музейных сотрудников с профессиональным праздником. Он отметил, что музейное дело требует особого таланта и призвания, сильного характера и чуткой души. Сотрудники музеев поддерживают благородные традиции просвещения, сохранения и умножения духовного наследия белорусского народа.

Кроме того, он обратил внимание, что благодаря кропотливой работе музейных сотрудников, беспрерывному развитию, поиску новых путей, востребованность музеев республики ежегодно возрастает. "Не только новые экспозиционные и выставочные проекты, но и современные формы работы, активно внедряемые в музеях, все больше привлекают посетителей. И в этом еще раз мы сможем убедиться на мероприятиях IV Национального форума "Музеи Беларуси" в текущем году в Бресте", - анонсировал Юрий Бондарь одно из главных мероприятий музейного дела.

Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы, световые шоу, театральные постановки, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы, кинопоказы, лектории, модные дефиле, презентации и многое другое подготовили для посетителей белорусские музеи.

Уникальные программы исторической реконструкции пройдут в Мирском и Несвижском замках. Катание на воздушных шарах, мотодельтаплане и ретромотоцикле предлагает Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта.

Множество мероприятий посвящены знаковым событиям, например, программа к II Европейским играм в Национальном художественном музее - выставка "Игры. Гульнi. Games", отражающая отношение к спорту в советское время, откроется в 20.00. Не обошли стороной и 200-летие со дня рождения композитора и музыканта Станислава Монюшко. Музей истории театральной и музыкальной культуры (филиал Национального исторического музея) представит программу, посвященную великому композитору. Посредством интерактивных программ литературные музеи страны приобщат посетителей к богатому творческому наследию белорусских поэтов, прозаиков, драматургов.

2019 год - год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и эта тема транслируется Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, рядом региональных музеев. "1000 лет Бреста в одну музейную ночь" представит Брестский областной краеведческий музей. 860-летию города посвящена программа Чечерского историко-этнографического музея. В программах Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Государственного литературного музея Янки Купалы, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа отражены юбилейные даты этих учреждений.

К Ночи музеев подключились также Национальная библиотека Беларуси, Национальный академический театр имени Я.Купалы, частные музеи, учреждения образования, коммерческие учреждения.

Музейное сообщество стало отмечать свой профессиональный праздник в 1977 году, когда во время Общей ассамблеи Международного совета музеев (ICOM) в Москве была принята резолюция о проведении Международного дня музеев. Сегодня праздник проводится на всех континентах и охватывает более 20 тыс. музеев в 100 странах мира.-0-