Белстат назвал топ-3 самых посещаемых музеев 2018 года

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" стали самыми посещаемыми музеями Беларуси в 2018 году. Такая информация опубликована в статобзоре к Международному дню культуры (15 апреля) на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В частности, музей истории ВОВ принял 571 тыс. посетителей, в Брестской крепости - 522,4 тыс. посещений за год, в музее-заповеднике "Несвиж" - 421,9 тыс.

В целом на конец прошлого года в стране действовало 159 музеев (исторических, комплексных, искусствоведческих, литературных, естествоведческих). Для посетителей было организовано 4,6 тыс. временных экспозиций и 132,4 тыс. экскурсий - в общей сложности с ними ознакомились 7 млн человек. Посещаемость музеев в республике за последние 5 лет выросла в 1,2 раза.

Но музеи не единственные объекты интереса зарубежных и отечественных туристов. Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси содержит 5 355 недвижимых объектов наследия. Четыре памятника разного типа (архитектурные, историко-культурные и природные) включены в Список всемирного культурного и природного наследия: дуга Струве (трансграничный объект, 19 топографических точек которого расположены на территории Беларуси), национальный парк "Беловежская пуща" (совместно с Польшей), архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивилов в Несвиже и замковый комплекс "Мир" в Гродненской области.

Также насчитывается 29 профессиональных театров различных жанров. В прошлом году они провели 9,7 тыс. мероприятий, собрав около 1,8 млн зрителей. И еще чуть более 8,6 млн человек посетили 93 кинотеатра.

В прошлом году 19 концертных организаций республики провели 6,4 тыс. филармонических, эстрадных, детских концертов и концертов для сельских жителей.

В республике работают два государственных цирка - в Минске и Гомеле.

На конец прошлого года в Беларуси функционировало 2,7 тыс. клубов, в том числе 2,1 тыс. - в сельских населенных пунктах. А также насчитывалось 2,6 тыс. публичных библиотек. Каждый третий житель республики имеет читательский билет.-0-