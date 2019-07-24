БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС представят фотовыставку о спитакской трагедии в Национальном историческом музее

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященная 30-летию землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тыс. человек, откроется 24 июля в Национальном историческом музее Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В экспозиции будет более трех десятков работ фоторепортеров информационных агентств БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС, которые были сделаны в трагические дни и представляют как настигшую Армению катастрофу, так и отклик всего человечества, и в частности белорусского народа, на боль армянского народа.

Экспозиция "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" - исключительный проект, в нем представлены имеющие большую историческую ценность фотографии - через взгляд в прошлое они напоминают о масштабном стихийном бедствии и о твердой воле его преодолеть.

Вследствие мощных толчков землетрясения, зарегистрированного на севере Армении 7 декабря 1988 года, за полминуты разрушилась почти вся северная часть страны. Более полумиллиона человек потеряли кров, из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне - Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне - Ванадзор) и более чем 300 населенных пунктов.

На армянскую катастрофу откликнулись республики Советского Союза и 113 стран мира, многочисленные международные гуманитарные организации и частные лица. Армянскому народу протянули руку помощи и белорусы, которые с первого же дня трагедии участвовали в спасательных и восстановительных работах. Многие армянские дети после катастрофы проходили постстрессовую реабилитацию в белорусских учреждениях. Белорусские журналисты рассказывали своей общественности и миру о великом бедствии Армении.

Выставка проводится при действенном участии посольства Армении и Национального исторического музея Беларуси.-0-