Белтелерадиокомпания 14 мая будет транслировать первый полуфинал "Евровидения-2019"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый полуфинал конкурса песни "Евровидение-2019" состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14 мая. Прямую трансляцию песенного форума в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" , а также сайт Белтелерадиокомпании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Представительница Беларуси ZENA с композицией "Like it" выступит под номером 8. Вместе с нашей конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

В первом полуфинале голосуют страны-участницы, а также Испания, Франция и Израиль. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором и обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции. В соответствии с правилами конкурса, белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Комментировать главное музыкальное телевизионное шоу Европы будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин.

13 мая на сцене Expo Tel Aviv состоится генеральная репетиция первого полуфинала. ZENA уже провела две индивидуальные репетиции на главной сцене песенного форума. Во время второй репетиции, на которую у белорусской конкурсантки было 20 минут, организаторами внесены корректировки в настройках углов видеокамер, микрофонов и прочей аппаратуры, а также впервые были использованы пиротехнические эффекты, которые зрители увидят уже 14 мая. После репетиции ZENA отправилась на большую пресс-конференцию. В пресс-центре собрались десятки журналистов, которые высоко оценили номер представительницы Беларуси.

До генеральной репетиции юная исполнительница продолжает давать интервью, работать над вокалом и хореографией с режиссером-постановщиком номера. Организацию и подготовку белорусского участника к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-