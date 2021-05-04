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Культура
04 мая 2021, 20:50

Белтелерадиокомпания 7 мая проведет эфирную акцию "День радио"

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День работников радио, телевидения и связи 7 мая слушателей каналов Белорусского радио ожидает праздничное путешествие по вехам эфирной истории отечественного радиовещания, секреты творческой кухни легендарного Дома радио, международная перекличка радиолюбителей со всего мира, множество подарков и приятных сюрпризов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

У поклонников Первого национального канала появится в этот день уникальная возможность совершить эфирное путешествие во времени и услышать, как звучало радио десятилетия назад. В течение всего радиодня прозвучат фрагменты архивных записей из фондов Белорусского радио с голосами легендарных дикторов и журналистов - в специальной рубрике "Голоса Белорусского радио".

Подписчикам аккаунтов Первого национального в социальных сетях в этот день приоткроются тайны "радиокухни" - что происходит вне эфира, когда отключен микрофон. Кроме того, самые активные слушатели смогут получить ценный подарок с логотипом Белорусского радио. 7 мая будут объявлены сразу три розыгрыша призов в официальных аккаунтах канала в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и Instagram.

В утреннем шоу "Теория большого утра" на радиостанции "Радиус-FM" выйдет специальный выпуск, посвященный радио. Радиостанция также подготовила тематические конкурсы и розыгрыши призов. Победители получат в подарок портативную колонку. В дневном шоу "Отличный день" нужно будет правильно ответить на вопрос об истории радио, а вечером в передаче "Автодрайв" состоится музыкальная викторина. Подписчиков социальных сетей "ВКонтакте" и Instagram также ожидает праздничный розыгрыш призов.

В эфире радиостанции "Сталіца" в утреннем шоу "Ранак робім разам" стартует марафон тематических викторин и конкурсов. Розыгрыши продолжатся в дневном эфире программы "Ну і дзянёк!" В этот день не останутся без подарков с логотипом "Радыё Сталіца" наиболее активные подписчики социальных сетей радиостанции.

Слушатели канала "Культура" получат первые поздравления в утреннем тематическом информационно-музыкальном эфире "У рытме дня". В праздничный день будут организованы встречи с популярными ведущими канала. В официальных группах "Культуры" в социальных сетях среди подписчиков пройдет розыгрыш призов с логотипом канала.

Международное радио "Беларусь" расскажет зарубежной аудитории, чем живет современное Белорусское радио, какими знаковыми событиями отмечена история национального радиовещания, своими воспоминаниями поделятся ветераны эфира.

Одной из заметных особенностей тематического радиодня, несомненно, станет трансляция в эфире поздравлений от слушателей из разных стран мира в формате международной радиопереклички.

Акция "День радио" пройдет и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании - "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно" и "Радио Могилев".-0-

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