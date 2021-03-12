Белтелерадиокомпания: мы находимся в непрекращающемся диалоге с правообладателем "Евровидения"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В настоящее время Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС), правообладателя конкурса песни "Евровидение". Как только будет принято окончательное решение о формате участия - Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта", - рассказали в медиахолдинге.-0-