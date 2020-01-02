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Культура
02 января 2020, 16:16

Белтелерадиокомпания объявила о старте национального отбора на "Евровидение-2020"

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсерская группа Белтелерадиокомпании открыла прием заявок на участие в национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"Подать заявки можно в электронном виде до 17 января на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. После этого фокус-группа медиахолдинга проведет предкастинг музыкальных композиций и сформирует список участников живого прослушивания. Перечень конкурсантов, допущенных к прослушиванию, будет опубликован на сайте компании не позднее 22 января", - рассказали в пресс-службе. Прослушивание запланировано на 27 января, по его итогам фокус-группа простым большинством голосов определит до двенадцати участников финала. Во время прослушивания на сайте Белтелерадиокомпании будет вестись онлайн-трансляция.

Финал пройдет не позднее 6 марта 2020 года в форме шоу в прямом телевизионном эфире на каналах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Финалист, набравший наибольшее количество баллов, будет объявлен победителем национального отборочного тура и на правах официального представителя от Беларуси начнет подготовку к участию в "Евровидении-2020".

Проект проводится Белтелерадиокомпанией - единственным в нашей стране членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на официальном сайте медиахолдинга.

Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая.-0-

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