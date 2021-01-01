Белтелерадиокомпания объявила о старте национального отбора на "Евровидение-2021"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания открыла прием заявок на участие в национальном отборе конкурса песни "Евровидение-2021". Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Медиахолдинг традиционно выступает организатором проекта как единственный представитель Европейского вещательного союза в Беларуси. Заявки принимаются на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Там уже можно ознакомиться с положением конкурса.

Впервые в истории национального отбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы в составе не более 6 человек. Кандидатами могут стать белорусские и иностранные артисты от 16 лет. При этом у каждого претендента есть право на одну заявку.

По условиям конкурса песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более 3 минут. Языковые ограничения отсутствуют. Заявки принимаются до 31 января. В каком формате пройдет финал, организаторы определят с учетом эпидобстановки.

Победитель проекта представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2021" в Роттердаме.-0-