Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2020"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на участие в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2020". Такая информация размещена в Telegram-канале Агентства теленовостей, сообщает БЕЛТА.

В положение о порядке организации и проведения проекта внесены некоторые существенные изменения. "В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, рекомендациями ЕВС и особенностями проведения детского конкурса песни "Евровидение-2020" в Польше (его планируют провести в телевизионной студии и до сих пор существуют ограничения на въезд в страны Европейского союза), окончательное решение об участии Беларуси и формате выбора нашего представителя откладывается на максимально возможный срок, но будет принято не позднее 7 сентября", - рассказали в медиахолдинге.

Вместе с тем решено дать старт приему заявок на участие в отборе. Их необходимо предоставить в электронном виде до 15 августа. Не позднее 24 августа фокус-группа подведет итоги отборочного тура и выберет до 15 конкурсантов для участия в финале нацотбора. ​

Электронные заявки содержат ряд обязательных сопроводительных документов. В этом году к ним добавилась видеозапись живого исполнения конкурсной композиции, снятая на любительскую видеокамеру либо камеру мобильного телефона.

Финал национального отбора может быть проведен как в форме прослушивания без телевизионной и интернет-трансляции (не позднее 15 сентября), так и в привычном формате гала-концерта (не позднее 16 октября). При проведении финала в форме прослушивания​ профессиональное жюри простым большинством голосов определит победителя, который станет официальным представителем Беларуси на международном конкурсе, если наша страна примет в нем участие.

Если же будет решено организовать финал в форме гала-концерта, то до 1 октября Белтелерадиокомпания опубликует правила выбора его победителя. Еще одно важное нововведение: при возникновении форс-мажорных и спорных вопросов, касающихся организации международного конкурса в Польше, решение об участии либо формате участия представителя Беларуси будет принимать Белтелерадиокомпания совместно с ЕВС. ​

Положение о проведении национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2020" будет размещено на сайте медиахолдинга www.tvr.by в разделе "Спецпроекты".-0-