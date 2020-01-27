27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт.

"Впервые об этом проекте мы заговорили еще 2,5 года назад. Нам не хватает таких телевизионных шоу. Захотелось попробовать то, что во всем мире работает. Поэтому выбрали X-Factor и приобрели права на этот проект на территории Беларуси, - сказал Иван Эйсмонт. - Несколько недель назад мы подписали контракт, над которым долгое время работали, выясняя все нюансы, и 26 января по сути мы объявили кастинг".

Уже определены города, где сделает остановку творческая группа проекта. "Мы сейчас работаем над локациями, где будем в этих городах проводить прослушивания. И как только будет подтверждение из этих залов, мы сразу объявим какого числа и где будем. Всего будет где-то 10-12 городов", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.

По его словам, кастинги стартуют с середины марта и пройдут как в регионах, так и в Минске. "А у кого не получится прийти на личную встречу, видеозаявки примем по интернету: на нашем сайте будет создана специальная страница проекта, - добавил Иван Эйсмонт.- Особенность таких шоу в том, что можно найти талант не только среди тех, кто придет на кастинг, но и самим отыскать их".

Планируется, что проект появится в телеэфире этой осенью.-0-