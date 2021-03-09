9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021", выбрав группу "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.

История группы началась около десяти лет назад в Барановичах. На мероприятии встретились музыканты одного из коллективов и городская команда КВН. Совместное творчество так понравилось ребятам, что они решили создать группу. Сначала сочиняли веселые песни на мотивы популярных коллективов, а затем перешли на авторские песни.

"После "известных событий" в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием "Галасы ЗМеста". Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Здесь игра слов: "змест" - содержание, смысл и "место" - небольшой провинциальный город. Создали также свой YouTube-канал. Песни быстро становились популярными как в Беларуси, так и за ее пределами. YouTube-канал с одноименным названием набрал большое количество подписчиков, что дало дополнительный толчок для дальнейшего творчества. Результат - группа определена представителем Беларуси на конкурсе "Евровидение-2021", - отметили в Белтелерадиокомпании.

Песенный форум пройдет в Роттердаме. Белорусская группа представит на конкурсе композицию под названием "Я научу тебя!"

Как сообщалось, Европейский вещательный союз (EBU) вместе с голландскими вещательными компаниями и организаторами конкурса песни "Евровидение" решили провести конкурс в этом году в новом формате. Новые правила проведения конкурса в Роттердаме связаны с эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции.

Всем участникам конкурса песни "Евровидение" рекомендуется соблюдать карантин в течение 5 дней до вылета в Нидерланды и иметь справку с отрицательным результатом на COVID-19, полученную не позднее чем за 72 часа до вылета. Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они едут на арену Роттердама Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой. Каждый, кто работает на Ahoy Arena, включая команду, артистов и прессу, будет регулярно проходить тестирование в специальном помещении рядом с ареной.

Количество человек в каждой делегации будет сокращено. На площадке смогут присутствовать не более 500 журналистов, а еще 1 тыс. сможет работать в онлайн-пресс-центре.

Пока неизвестно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители.-0-