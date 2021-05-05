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05 мая 2021, 21:35

Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир ко Дню Победы

Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир ко Дню Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Празднику Победы в эфире телеканалов медиахолдинга традиционно отводится особое значение: 9 Мая в течение всего дня журналисты Агентства теленовостей будут работать в режиме масштабного информационного канала. В прямом эфире будут представлены главные столичные памятные мероприятия, а также предложены тематические подборки игрового и документального военного кино, концертные программы, специальные выпуски собственных проектов Белтелерадиокомпании, - рассказали в пресс-службе. - В преддверии Дня Победы все телеканалы медиахолдинга обретут специальное праздничное оформление, а межпрограммные интервалы дополнят циклы художественных видеозарисовок, герои которых - ветераны Великой Отечественной войны".

7 мая в 19.20 "Беларусь 1" покажет торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Спасибо за жизнь". 8 мая в 21.40 "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" приготовили для телезрителей премьеру 12-серийного художественно-публицистического военного цикла "Крылья Победы" производства Белтелерадиокомпании, который на основе эпизодов ключевых событий истории ВВС Белорусского Особого военного округа и Западного фронта периода Великой Отечественной покажет вклад белорусской авиации в освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Фильм расскажет героические истории асов, первыми встретивших врага роковой ночью 22 июня и днями ранее - ведь только 19-20 июня немецкие самолеты нарушили государственную границу около 55 раз. Чтение фронтовых дневников и страниц рассекреченных архивов прольет свет на действия белорусских пилотов как в родном небе, так и в глубоком тылу противника, их роль в значительном сдерживании основных сил гитлеровцев и участие в судьбоносной операции "Багратион".

9 мая медиахолдинг проведет в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" серию прямых трансляций ключевых праздничных событий в Минске. В 11.00 в режиме реального времени будет показана церемония возложения цветов и венков к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит!", в 18:00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного Герба и Государственного Флага Беларуси, а вечером в 21.30 - праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен" в рамках телепроекта "Площадь Победы".

В 17.55 все теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании присоединятся к минуте молчания, посвященной светлой памяти павших в борьбе против фашизма.

Праздник Великой Победы станет центральной темой для журналистов Агентства теленовостей, которые представят в эфире двух телеканалов полную картину чествования одного из самых знаковых событий в истории нашей страны и главных героев этого дня - ветеранов Великой Отечественной и павших защитников Родины. Большой информационный канал "День Победы" будет выходить на "Беларусь 1" в режиме реального времени с 9.00 и завершится специальным выпуском воскресного информационно-аналитического проекта "Главный эфир" в 20.00.

В 16.20 в концертной программе "За жизнь!" с песнями военных лет выступит Руслан Алехно в сопровождении заслуженного коллектива "Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь". "Обращаем внимание зрителей "Беларусь 1" на воскресный выпуск проекта "Один день", который покажет изнутри жизнь научных сотрудников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, а также на праздничный кинопоказ накануне и в День Победы - в эфир выйдут ленты "СМЕРШ. Умирать приказа не было", "Черное море", "В тумане", "Днепровский рубеж", "На пороге любви", - добавили в пресс-службе.

Телеканал "Беларусь 2" отпразднует День Победы серией специальных выпусков собственных программ. Молодежный интерактивный проект "Пин_код" накануне большого праздника понаблюдает, как подрастающее поколение белорусов чествует память героев Великой Отечественной. 6 мая корреспонденты расскажут о ежегодной акции "Вахта памяти" в честь погибших защитников Отечества, побывают на репетиции почетного караула, расскажут об истории создания мемориала на площади Победы, символизме элементов и традиции зажжения Вечного огня, а в студии проекта состоится встреча с участниками мероприятия - учащимися столичной средней школы №155. Заступить на "Вахту памяти" для каждого школьника всегда почетно и трепетно. 7 и 9 мая "пинкодовцы" вместе с кадетами и представителями школьных поисковых отрядов примут участие в масштабном автопробеге по местам боевой славы 29-й стрелковой дивизии, посетят Дисненский рубеж и земли, где за свободу советского народа отдали жизни сотни тысяч людей.

Утреннее шоу "Включайся!" выйдет 7 и 9 мая в привычное время, но с особым тематическим наполнением - в эфире программы ведущие покажут серию сюжетов о предметах, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной, ведь за каждой вещью, порой неприметной, за каждой фотографией или письмом стоит история жизни человека, его семьи и страны.

8 мая команда проекта "Камень, ножницы, бумага" отправится исследовать военную историю белорусских местечек Щорсы и Иказнь. Эти агрогородки вряд ли встретишь на картах крупных боевых сражений, но их тоже коснулась война. В Иказне на возвышенности стоит большой красный камень - место гибели иказненских евреев. В Щорсах в парке установлены памятники погибшим в годы войны жителям деревни: до победы не дожили более 250 щорсовцев...

Зрителей "Беларусь 2" ожидает и тематический показ игрового кино: 8 и 9 мая в эфир выйдут драматические ленты "Мы из будущего" и "Сталинград", четырехсерийные ленты "Снайпер. Офицер СМЕРШ", "Привет от "Катюши" и "Задания особой важности: Операция "Тайфун".

Социокультурный канал медиахолдинга "Беларусь 3" ко Дню Победы в новой серии тематических межпрограммных видеороликов расскажет о фронтовых страницах биографий известных белорусских писателей, а накануне праздника, 8 мая, впервые на телевидении покажет спектакль Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа "Не покидай меня..." по пьесе Алексея Дударева и на стихи Геннадия Буравкина. Как отмечают авторы постановки, эта трагическая баллада - дань памяти тем, кто ценой собственной жизни приблизил Победу над фашизмом. Она о том, насколько война своей жестокостью, антигуманностью, извращенностью противоречит человеческой природе, назначению человека на Земле.

Кроме того, "Беларусь 3" подготовил подборку игрового кино производства Национальной киностудии "Беларусьфильм". Это любимые многими ленты "Водитель автобуса", "Днепровский рубеж", "В августе 44-го...", "Государственная граница. Фильм шестой "За порогом Победы".

Прозвучат 9 мая на телеканале и легендарные композиции военных лет, сопровождавшие бойцов Советской Армии на протяжении практически всего победоносного пути. Утром памятного дня в эфире выйдет телеверсия XXIV Фестиваля армейской песни "Звезда", собравшего в конце апреля в столичном Доме офицеров лауреатов нынешнего форума, победителей прошлых лет и звезд белорусской эстрады. Аккомпанировал артистам Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.

В праздничном эфире "Беларусь 3" также будут показаны телеверсия торжественного собрания и концерта мастеров искусств "Спасибо за жизнь!" и премьерная музыкальная программа "Песни войны" Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под руководством маэстро Александра Анисимова.-0-

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