Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" станет одним из ярких и зрелищных событий в эфире Белтелерадиокомпании этим летом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Традиционно Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара", запишет лучшие концертные программы для использования в теле- и радиоэфире, а также для обмена видео- и аудиоматериалами с зарубежными партнерами и коллегами. Для этого в Витебске под руководством Генерального продюсерского центра медиахолдинга будет работать команда первоклассных специалистов, новейшее видеооборудование и самая современная телевизионная техника", - рассказали в пресс-службе.

Благодаря трансляциям в эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24" концерты "Славянского базара" смогут увидеть жители разных уголков планеты. Следить за концертными программами фестиваля можно будет и с помощью онлайн-трансляций на сайте Белтелерадиокомпании и в официальном сообществе телеканала "Беларусь 1" в соцсетях.

В частности, 11 июля в 22.00 зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 24" увидят церемонию торжественного открытия "Славянского базара в Витебске". В большом концерте примут участие известные исполнители и коллективы: Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Варвара, Татьяна Буланова, Александр Панайотов, Emin, Наталья и Денис Майдановы, Игорь Саруханов, Денис Клявер, Анатолий Ярмоленко и заслуженный коллектив Беларуси ансамбль "Сябры", Ядвига Поплавская, Анастасия Тиханович, Алена Ланская, Юлия Быкова, Руслан Алехно.

12 июля в это же время "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут транслировать гала-концерт "Союзное государство приглашает…", посвященный 50-летию Белорусского государственного ансамбля "Песняры" и 20-летию Союзного государства. На сцену Летнего амфитеатра выйдут "Песняры", Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич, Петр Елфимов, NaviBand, арт-группа "Сопрано Турецкого" и другие.

13 июля в 22.00 зрители в прямом эфире увидят первый день XXVІІI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Его участники выступят в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. Во втором отделении телезрителей ждет встреча с Тамарой Гвердцители. 14 июля состоится прямая трансляция второго дня конкурса, где участники выступят под минусовую фонограмму в сопровождении шоу-балета Аллы Духовой Todes. Во втором отделении концерта зрителей ожидает сольное выступление танцоров балета.

Торжественное закрытие фестиваля, которое состоится 15 июля, телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут также в прямом эфире в 22.00. В концерте примут участие Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое Кольцо", Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, Виктория Алешко, группа Litesound, София Ротару, Alekseev, Jenny Berggren (экс-солистка Ace оf Base) и многие другие.

Широко освещать витебский форум будет Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании: следить за событиями фестиваля можно будет в выпусках "Новостей", программах "Панорама" и "Главный эфир" на "Беларусь 1". Материалы о культурном форуме и эксклюзивные интервью покажут в программе "Добрай раніцы, Беларусь!". Также с 8 июля на "Беларусь 1" будут выходить дневники фестиваля "Базарные истории".

Много ярких концертов увидят зрители канала "Беларусь 3". Ежедневный фестивальный дайджест будет готовить программа "Навіны культуры". 10 и 11 июля телеканал покажет два соревновательных дня XVII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019". Гала-концерт и церемонию награждения участников детского музыкального конкурса можно будет увидеть 12 июля в 19.00.

Вновь посмотреть торжественное открытие "Славянского базара" и концерт "Союзное государство приглашает... " можно будет 13 и 14 июля на "Беларусь 3". Помимо этого Генеральный продюсерский центр медиахолдинга запишет гала-концерты "Золотой хит", "Europa PLUS TV. Hit non stop в Витебске", "Шансон ТВ - все звезды", концертные программы Ирины Дорофеевой "Окрыляй", Дениса Майданова "Ничего не жаль" и Президентского оркестра Беларуси "Увертюра к фестивалю: от классики до рока".

Традиционно в освещении событий фестиваля будет участвовать Белорусское радио, в эфире каналов и станций которого запланировано большое количество тематических информационных и музыкальных программ. Так, на Первом национальном канале 11 июля в 22.00 можно будет услышать в прямой трансляции торжественное открытие "Славянского базара в Витебске". С 11 по 15 июля в 13.10 в программе "Настрой!" Первый национальный предложит слушателям "Дневник фестиваля" с прямыми включениями из Витебска. Также канал запишет сольные и сборные концерты для дальнейшего использования в радиоэфире. В проектах "Радиофакт", "Постфактум" и в выпусках новостей запланированы прямые включения корреспондентов, работающих в эти дни в фестивальной столице.-0-