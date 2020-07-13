Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания традиционно проведет дни "Славянского базара в Витебске" вместе с конкурсантами, артистами и гостями, чтобы показать как можно больше фестивальных событий и порадовать аудиторию трансляциями музыкальных шоу-программ под открытым небом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Освещать витебский форум будет Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании. Следить за ходом фестиваля можно будет в выпусках "Новостей" и сюжетах вечерних итоговых программ "Панорама" и "Главный эфир" на "Беларусь 1". Информационные материалы о "Славянском базаре в Витебске" и эксклюзивные интервью представят также авторы проекта "Добрай раніцы, Беларусь!". Центральной частью эфира "Беларусь 1" станет показ основных церемониальных, конкурсных и концертных программ фестиваля, каждой из которых будет предшествовать выпуск видеодневников. Так, с 16 по 18 июля гала-концерты торжественного открытия "Славянского базара в Витебске - 2020", "Союзное государство приглашает..." и "З Україною в серці!" выйдут в эфир для удобства телезрителей в единое время - 22.00.

Гала-концерт "Беларусь вітае сяброў" Президентского оркестра Беларуси и первая часть выступлений участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" в программе "Славянский хит" начнутся в прямой трансляции из фестивальной столицы 19 июля в 16.00. Вечером в 22.10 зрители увидят торжественное закрытие "Славянского базара в Витебске - 2020", которое в этом году объединит вторую часть взрослого конкурса в программе "Мировой хит", номера признанных звезд эстрады и церемонию награждения победителей и дипломантов форума искусств.

Зрители телеканала "Беларусь 3" смогут увидеть всю программу XVIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" в прямом эфире. Помимо этого, во время фестиваля с ежедневным дайджестом событий будет выходить в эфир программа "Навіны культуры". "Беларусь 3" 18 июля в 14.00 и 18.00 покажет две части выступлений участников детского конкурса - с песней композитора представляемой страны на родном языке и с композицией на выбор. Зрители 19 июля в 14.00 увидят гала-концерт и церемонию награждения лауреатов XVIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020".

Традиционно активно в освещении событий фестиваля будет участвовать и Белорусское радио: в эфире запланировано большое количество тематических информационных и музыкальных программ. На Первом национальном канале Белорусского радио 16 июля в 20.30 в прямой трансляции можно будет услышать торжественное открытие фестиваля. С 16 по 19 июля в 13.10 в программе "Настрой!" Первый национальный предложит слушателям "Дневник фестиваля" с прямыми включениями из Витебска. Также канал запишет сольные и сборные концерты для дальнейшего использования в радиоэфире.

В проектах "Радиофакт", "Постфактум" и в выпусках "Новостей" запланированы прямые телефонные включения корреспондентов, работающих в эти дни в фестивальной столице.-0-