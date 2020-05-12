Белтелерадиокомпания покажет шоу "Евровидение: Europe Shine a Light"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by покажут 16 мая в прямом эфире специальный проект Европейского вещательного союза "Евровидение: Europe Shine a Light". Комментировать шоу для белорусов будет Евгений Перлин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Решение об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме в его привычном формате было принято ЕВС в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа. Проект "Евровидение: Europe Shine a Light", призванный отдать дань уважения пострадавшим от коронавируса и тем, кто с ним борется, увидят жители 45 стран.

В прямом эфире из телестудии в Нидерландах с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню Love Shine A Light. Особым элементом программы станет совместное виртуальное исполнение песни What's Another Year поклонниками "Евровидения" со всего мира.

"Какие еще сюрпризы приготовили организаторы телепроекта "Евровидение: Europe Shine a Light", белорусы вместе с многомиллионной аудиторией популярного песенного конкурса узнают 16 мая в 22.00", - добавили в пресс-службе.-0-