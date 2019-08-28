Белтелерадиокомпания приступила к съемкам визиток финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая команда Белтелерадиокомпании приступила к съемкам визиток для каждого из 10 финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В этом году главная тема посткардов связана с официальным слоганом международного форума "Share the joy" ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. "Каждый из конкурсантов в видеоролике создаст своего змея и запустит его в небо. Он будет отображать их интересы, индивидуальность, их музыку. Планируется, что съемки будут проходить в течение недели в самых разнообразных локациях. Площадка для каждого из финалистов подбиралась в зависимости от характерных особенностей исполнителя или группы", - рассказала режиссер визиток Яна Шаблыко.

Длительность всех посткардов - до 40 секунд. Именно столько времени необходимо на смену декораций и подготовку следующего номера. Отснятые ролики будут предварять выступления юных артистов во время финального шоу, которое пройдет в форме гала-концерта 20 сентября в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга.

Согласно проведенной жеребьевке, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, гуппа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице (Польша). Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-