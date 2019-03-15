Беньямино Леви: Национальный художественный музей - великолепная площадка для выставки Дали

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси - великолепная площадка для выставки Дали, заявил на пресс-конференции, приуроченной к открытию международного выставочного проекта "Сальвадор Дали", коллекционер Беньямино Леви, передает корреспондент БЕЛТА.

"В музее созданы все условия для проведения таких дорогостоящих проектов, поэтому мы благодарны за возможность выставить коллекцию в таком престижном пространстве. Надеюсь, что экспозиция будет интересна и востребована. Кстати, мне понравился и сам город. Минск - очень красивый и чистый, с интересной архитектурой", - подчеркнул коллекционер.

В экспозиции Национального художественного музея представлено более 100 произведений скульптуры, графики и ювелирного искусства, созданные одним из величайших художников ХХ века. Кроме того, две монументальные скульптуры Сальвадора Дали разместились в городском пространстве.

"Все выставленные экспонаты являются частью коллекции "Вселенная Дали", которая считается одним из крупнейших частных собраний скульптуры и декоративно-прикладного искусства Сальвадора Дали. Основатель коллекции и глава компании "Вселенная Дали", итальянский арт-дилер и коллекционер Беньямино Леви работал со знаменитым испанским художником в 1960-х годах, когда и начал собирать коллекцию, особое внимание уделяя трехмерным объектам. Сегодня он признан ведущим экспертом по бронзе Сальвадора Дали", - отметила заведующая сектором международных выставок выставочного отдела музея, куратор проекта Ольга Клецкина.

По ее словам, вместе с научным сотрудником музея готовится видеоэкскурсия по выставке, которая будет комментировать экспонаты, помогать зрителям лучше понять их и направлять, на что обратить внимание в первую очередь.

"Представить творчество Сальвадора Дали стало возможным благодаря сотрудничеству музея с ООО "Инвестиционная компания "Гальперин и сыновья". Это хороший пример государственного и частного партнерства, - сказал директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов. - Интерес к выставке растет с каждым днем, хотя для посетителей она откроется 16 марта, но уже начинает формироваться очередь заявок на посещение. Надеемся, что жители нашего города и туристы, наплыв которых мы ожидаем во время II Европейских игр, будут удовлетворены этим проектом".

Произведения из данной коллекции были представлены более чем в 100 престижных музеях по всему миру, выставки посетили около 12 млн человек. Такая необычная коллекция раскрывает малоизвестный аспект работы Дали, предоставляя скульптуре играть главную роль.

Выставка "Сальвадор Дали" приурочена к 80-летию Национального художественного музея Беларуси и будет работать по 30 июня.-0-

Фото Максима Гучека