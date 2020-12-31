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31 декабря 2020, 09:53

Бережно сохраняя традиции предков - витебский центр народного творчества получил спецпремию Президента

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебскому областному методическому центру народного творчества (ВОМЦНТ) присуждена специальная премия деятелям культуры и искусства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Коллектив центра отмечен спецпремией Президента за выдающиеся достижения в деле сохранения историко-культурного наследия Беларуси, возрождение традиционной технологии изготовления глиняных игрушек Оршанского Поднепровья и Витебского Подвинья. В них входят Бешенковичский, Витебский, Сенненский, Дубровенский, Оршанский, Полоцкий и Лиозненский районы.

Разработки по теме глиняных свистулек велись в методическом центре давно, но наиболее плотно начали заниматься этой темой пять лет назад. На фестивале "Дняпроўскія галасы" в Дубровно в 2015 году провели конкурс традиционной свистульки "Салавейка". Именно в этом районе в середине ХХ века жила и создавала свои работы Анна Марачева. Ее игрушки-свистульки хранятся в фондах музеев Беларуси и России. Местные мастера решили продолжить дело и начали возрождать традицию. К этому подключились ремесленники и из других районов.

"Большой вклад в возрождение свистулек внесла ведущий методист нашего центра, кандидат искусствоведения Людмила Вакар. В районах есть много хороших мастеров, но их надо направлять в нужное русло, помогать работать с научной информацией по истории и традициям, вдохновлять. Этим и не только занимается Людмила Владимировна, уникальный специалист", - отметила директор областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко.

У игрушек каждого региона есть свои особенности, но в целом белорусские свистульки отличаются архаичностью и несут в себе мифологическую основу. "По сути, это наша мифология в классических образах. Самый древний - женский. Свистульки были также тотемом, их приносили в жертву, постепенно эту функцию они утратили. Но с обрядами весенне-летнего цикла свистульки связаны тесно, они использовались, чтобы был хороший урожай", - отметила Людмила Вакар.

В октябре этого года технологию изготовления глиняных народных игрушек Оршанского Поднепровья и Витебского Придвинья внесли в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Свистульки выделяются своей образностью - они могут быть в виде женщины, кавалера и дамы, гармониста и всадника, комедианта на свинье, коня, собаки, птицы, утки, ягненка. Есть также свистульки, в которые наливают воду для придания им особого звучания.

Носителями народного искусства создания глиняной игрушки являются несколько мастеров Витебской области. Это Олеся Овчинникова из Бешенковичей, Ольга Алексеева и Людмила Червинская из Дубровенского района, Владимир Квашко из Сенно, Алеся Сарбаш из Витебского района, Татьяна Шинкарева из Орши, Ирина Ворона из Лиозненского района и Екатерина Зеленская из Полоцка.

Талантливый мастер, директор Бешенковичского районного Дома ремесел Олеся Овчинникова занимается глиняными игрушками далеко не первый год. Все началось с того, что она нашла у себя в огороде свистульку в виде барашка.

Но самой интересной находкой стал "волат". Артефакт обнаружил в Западной Двине рядом с агрогородком Улла Бешенковичского района местный краевед, свистулька находится в его коллекции. Ее возраст - около полувека. "Мы называем его "улльским человечком". Краевед показал мне его, и я сделала копию, которая сейчас находится в нашем Доме ремесел. Такое изделие из глины антропоморфной формы - редкость", - поделилась Олеся Овчинникова.

Еще один мастер есть в Витебском районе. Алеся Сарбаш свистульками занимается около двух лет. В свое время увидела в книге Михаила Ржеутского фото глиняных игрушек XVII века, найденных при раскопках в Витебске. "Сначала попробовала для себя их сделать. Получилось. И меня заинтересовало. Потом в наш районный центр ремесел принесли свистульку XIX-XX веков, которую нашли на берегу реки Вымнянка. Там когда-то была артель, где в основном делали посуду, но иногда и детские игрушки", - рассказала Алеся Сарбаш. Одна из ее фишек - изготовление свистулек "малец". Это популярное в Витебской области диалектное слово, в русском языке ему соответствуют слова "парень", "мальчик".

Глиняные свистульки изготавливают тремя способами: "на палец", "на палочку" и "пельмень". Екатерина Лабуко уверена, что такая игрушка может стать белорусским брендом. "Предки использовали ее не только как игрушку, но и как оберег. Это хороший белорусский сувенир, который будет интересен туристам", - отметила она.

В будущем центр народного творчества хотел бы приобрести муфельную печь и создать мастерскую. В центре работает молодой специалист, мастер по керамике Татьяна Лапкова, которая изучает витебскую свистульку. "В направлении глиняных игрушек будем развиваться дальше, потому что есть еще авторская свистулька, а это большое поле для работы и фантазии мастеров. Хотели бы создать различные коллекции", - сказала руководитель учреждения.

Екатерина Лабуко добавила, что в центре трудятся отличные специалисты и преданные народным традициям люди. Все на своем месте и занимаются любимым делом и творчеством.

Областной методический центр народного творчества в 2021 году намерен вновь провести конкурс глиняных свистулек и игрушек "Забава". Пройдет он во время "Славянского базара в Витебске". В Дубровно же следующим летом планируют организовать пленэр мастеров.-0-

Фото Александра Хитрова

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