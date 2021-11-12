БГУ организовал виртуальную экспозицию "Беларускiя лялькi"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представил онлайн-выставку "Беларускiя лялькi", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Экспозиция приурочена ко Дню белорусской куклы, который отмечается 16 ноября.

На выставке показано свыше 50 экспонатов из фонда кабинета-музея белорусской народной культуры филологического факультета и личной коллекции председателя Союза женщин БГУ Ирины Казаковой. Куклы в национальных костюмах, с историческими атрибутами выполнены из лоскутов ткани, соломы, льна и керамики. Также можно увидеть предметы из России.

Говоря о роли и значении куклы в белорусской культуре, профессор кафедры истории белорусской литературы Ирина Казакова отметила, что эта фигурка выполняла обрядово-ритуальную функцию. Считалось, что такой атрибут не только забавляет детей, но и служит оберегом для дома и способствует благополучию семьи. Например, куклы-зерновушки - для хороших урожаев, а свадебные куклы как обереги хранились после торжества в сундуке для счастливой жизни молодоженов. Есть куклы-желанницы. Им нашептывали желания об удачном замужестве и прятали под подушку. Такие куклы мамы шили для дочерей. Чаще всего кукол изготавливали осенью, когда заканчивались полевые работы и у женщин было больше свободного времени.

Выставка доступна к просмотру на сайте Союза женщин БГУ.-0-