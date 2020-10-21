БГУКИ будет искать новые подходы к творческим проектам - Карчевская

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет культуры и искусств будет искать новые подходы к творческим проектам, сообщила журналистам ректор БГУКИ Наталья Карчевская. Сегодня в качестве ректора ее представил коллективу вуза премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем работать над поиском принципиально новых подходов к развитию творческих проектов прежде всего. Потому что университет культуры и искусств - это совершенно особое учреждение образования. И в первую очередь важны не теоритические компетенции, а практические", - отметила Наталья Карчевская.

По ее словам, ставка будет делаться на практику, поскольку выпускники БГУКИ после окончания вуза сразу должны уметь создавать собственные проекты.

Она выразила уверенность, что в Белорусском государственном университете культуры и искусств собрана команда единомышленников, которая будет делать общее дело.-0-