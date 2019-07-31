"Би-2" покажет в Минске свое новое грандиозное шоу NewBEST

Группа "Би-2" выступит в Минске 6 июня 2020 года со своим шоу NewBest на стадионе "Динамо". На этой площадке группа даст концерт впервые, ожидается рекордное количество зрителей – 35 000 человек.

На концерте прозвучат как новые песни "Би-2" из альбома "Горизонт событий", так и известные хиты группы. Организаторы шоу уверены, что публика с радостью продемонстрирует свою любовь к творчеству Шуры и Левы – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений "Би-2".

На "Динамо" создадут все условия для артистов и применят новый подход к организации пространства концертной площадки. Границы сцены будут размыты, каждый зритель будет вовлечен в шоу в режиме дополненной реальности.

Организаторы заявляют, что шоу NewBest – яркое музыкальное событие следующего года, поэтому рекомендуют приобретать билеты заранее. Ограниченная партия билетов уже поступила в продажу по специальной цене.

Информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство