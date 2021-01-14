Библиотеки должны популяризировать книги белорусских авторов - мнение

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Библиотеки должны популяризировать книги белорусских авторов, сказала журналистам директор Централизованной системы детских библиотек г.Минска Татьяна Швед на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кто, если не детская библиотека, будет продвигать книги детских белорусских писателей? Ведь мы имеем для этого хорошее комплектование. Благодаря издательскому дому "Звязда" в 2020 году в фонды детских библиотек поступило много хороших книг. Мы давно сотрудничаем с издательским домом и всегда быстро получаем литературу, которая там издается. Сегодня хотелось бы поблагодарить издательство, что их книги вызывают интерес. В них всегда найдется какая-то изюминка: сюжет, оформление, иллюстрации", - рассказала Татьяна Швед.

Библиотеки постоянно работают над продвижением книг, однако в этом году делать это пришлось менее привычными способами. "Во время пандемии библиотекам, конечно, тоже сложно работать. Мы испытывали нехватку проведения мероприятий, встреч с писателями, издателями, но читатели все равно приходят к нам - в день это более 3 тыс. посетителей", - отметила директор.

В 2020 году с помощью социальных сетей и сайтов было проведено около 4 тыс. мероприятий. "Это превышает количество тех, которые организовывались непосредственно в библиотеках. Продвигать книги помогали библиографические обзоры. Мы в социальных сетях рассказывали о книгах, писателях, делали подборки по тематике. В итоге люди звонили и интересовались, есть ли у нас такие издания", - сказала Татьяна Швед.

Она также обратила внимание, что книги на белорусском языке очень популярны у читателей. "Спасибо, что уделяется большое внимание изданию книг для детей, среди которых литература на белорусском языке. Радует также, что от молодых родителей поступают запросы на выдачу книг на родном языке. Мы считаем, что это способствует развитию, прививает любовь к родине", - добавила она.-0-