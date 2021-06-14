Билеты на "Славянский базар" с 14 по 19 июня можно приобрести со скидкой

14 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция фестиваля "Славянский базар в Витебске" запустила акцию для желающих посетить мероприятия форума, сообщили БЕЛТА в дирекции.

"С 14 по 19 июня при покупке трех и более билетов на все мероприятия в Летнем амфитеатре в кассах Витебска и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by предоставляется скидка 10%", - рассказали об условиях акции в дирекции форума искусств.

Также там предлагают следить за актуальными новостями предстоящего музыкального праздника на сайте fest-sbv.by и центра культуры "Витебск" - gck.by, а также в официальных сообществах @festivalvitebsk и @gck.vitebsk, в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, чтобы не пропустить другие акции и бонусы.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля.

Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.-0-