Бюсты героев Советского Союза Василия Маргелова и Зинаиды Портновой переданы музею истории ВОВ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония передачи бюстов героев Советского Союза Василия Маргелова и Зинаиды Портновой проектом "Аллея Российской славы" при участии благотворительного фонда имени Алексея Талая состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"Жертвенный подвиг наших дедов и прадедов не меркнет, но мы все чаще встречаемся с фактами откровенной лжи о войне, с попытками украсть у нашего народа Великую Победу. Наш долг - твердо отстаивать правду о событиях тех лет. И, как ответ вызову современности, - дополнение ст.15 проекта Конституции Республики Беларусь, где говорится о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметил министр культуры Анатолий Маркевич во время торжественной церемонии.

Передача бюстов проходила при поддержке благотворительного фонда имени Алексея Талая, который выступил инициатором создания самого большого в мире коллекционного издания о легендарных предках "Живая память благодарных поколений". Сегодня в зале присутствовал и сам Алексей, и школьники, писавшие об участниках ВОВ. В церемонии также принимали участие ветераны войны, потомки героев Советского Союза, представители проекта "Аллея российской славы", курсанты Минского суворовского военного училища, рота почетного караула Вооруженных Сил Беларуси.

"Мне очень радостно, что наряду с другими полководцами в музее будет представлен бюст моего отца. Я люблю белорусскую землю, бывала здесь неоднократно", - поделилась дочь Героя Советского Союза Андрея Серебрякова Людмила.

Переданные музею бюсты будут размещены в залах "Дорога войны" и "Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба".-0-