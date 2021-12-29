Благотворительное представление в Белгосцирке собрало 1,5 тыс. юных минчан

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостями благотворительного представления Белгосцирка "Магия бабочки, или Новогодние приключения в цирке" сегодня стали 1,5 тыс. ребят столицы. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев оказался в числе зрителей и поздравил детей с наступающим долгожданным и самым волшебным праздником, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной мэрии.

"Новый год мчится к нам. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы все и всегда у всех нас было хорошо. Счастья и удачи! Чтобы новый год принес радость, только доброе и светлое. Пусть все ваши мечты и желания обязательно осуществляются!" - пожелал глава города.

Юные гости стали не только зрителями, но и участниками представления - отвечали на вопросы хором с мест, общались с клоунами и Дедом Морозом. Сердца детей покорили не только фокусники и трюкачи, акробаты и воздушные гимнасты, но и другие артисты - собачки, обезьянки, морские котики и пони, которые отлично понимали команды дрессировщиков.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, представление в цирке стало одним из центральных городских событий акции "Наши дети": на праздник приглашены ребята из социально незащищенных категорий, дети из опекунских семей, воспитанники детских домов, школ-интернатов, а также талантливая молодежь - победители творческих, интеллектуальных, спортивных состязаний, имеющие высокие достижения в учебе.-0-