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Культура
20 сентября 2019, 14:51

Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" приедет в Минск

Фото из архива организаторов кинофестиваля
Фото из архива организаторов кинофестиваля

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" впервые пройдет в Беларуси, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова на пленарном заседании "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые вне России мы презентуем международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел", который проводит Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, - рассказала Алла Манилова. - Это очень крупный кинофестиваль духовного доброго кино, в котором участвуют фильмы многих стран мира. И его мы впервые привезем в Минск".

Алла Манилова напомнила, что 15 февраля состоялась встреча президентов двух стран, которая впервые была посвящена гуманитарному сотрудничеству. "Результатом встречи стала договоренность о том, что наше культурное сотрудничество должно быть более тесным, содержательным, интенсивным, результативным и доходить до людей, - сказала она. - Через месяц два министерства культуры сформировали совместную программу более тесного культурного сотрудничества на 2019-2021 годы. И вот сейчас мы проводим Дни духовной культуры России в Беларуси. Уверена, появятся новые идеи, которыми мы будем расширять эту программу, делать динамичнее и масштабнее".

По словам статс-секретарь, Дни духовной культуры России в Беларуси являются самым масштабным событием двусторонней культурной программы в 2019 году, которая позволяет продемонстрировать богатейшее культурное достояние и духовное наследие России.

ХV Кинофестиваль "Лучезарный ангел" прошел в Москве в ноябре 2018 года. Ежегодно проведение кинофестиваля приурочено ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери. Фестиваль проходит под духовным попечительством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и является одной из важнейших составляющих комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". Организуют и проводят международный кинофестиваль Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой и центр духовно-нравственной культуры "Покров" при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.-0-

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