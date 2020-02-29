ФОТОРЕПОРТАЖ: Блинный забег со сковородками устроили на Масленицу в Полоцке

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С веселыми конкурсами и забавами в Полоцке 29 февраля прошла Масленица.

Основным местом праздника стала площадь Свободы. Насыщенная программа включала театрализованное представление, выступления лучших коллективов Полоцка и района, всевозможные аттракционы, а также конкурсы для детей и взрослых.

Самые сильные и ловкие состязались в покорении "Призового столба".

Наиболее массовым стал впервые организованный блинный забег со сковородками. Принять участие в веселом старте смог любой желающий, независимо от возраста.

Состоялся и конкурс на лучшую масленичную куклу "Масленичная Краса". Фигуры, символизирующие приход весны, высотой не менее 1,5 м украсили основное место празднования. Создателей самых эффектных кукол жюри поощрило дипломами и подарками.

Приятное разнообразие в общую атмосферу праздника внесла работа ремесленной площадки, которая объединила мастеров не только Полотчины, но и других близлежащих районов области.

Теплоты и душевности добавили торговые ряды с горячим чаем и блинами.-0-

Фото Александра Хитрова