БНТУ приглашает на онлайн-выставку "История Великой Отечественной войны в лицах"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "История Великой Отечественной войны в лицах" проходит в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Проект рассказывает истории людей, ставших свидетелями далеких и страшных событий военного времени. "Воспоминаниями, письмами и фотографиями для выставки с нами делились студенты и сотрудники БНТУ, - говорит заведующая сектором организации студенческого самоуправления Анастасия Соловьева. - Здесь также можно увидеть достаточно знаменитых личностей, с которыми наши студенты и преподаватели были знакомы лично".

Начальник отдела идеологической работы и профилактики правонарушений и главный организатор выставки Екатерина Томчик призналась, что каждая из представленных историй уникальна и заслуживает отдельного внимания.

"Некоторые факты из представленных биографий поражают, - говорит ректор БНТУ Сергей Харитончик. - Не верится, что судьба может оказаться настолько благосклонна, спасая человека, казалось бы, из безвыходных ситуаций. Эта выставка позволит каждому из нас оценить вклад личности в нашу победу. Замечательно, что здесь представлены фотографии ветеранов в военные годы, когда они были молоды и полны сил, в глазах которых искрится огонек и читается любовь к Родине".

Выставка разместилась на третьем этаже главного корпуса, но так как вживую посетить ее студенты пока не смогут, фотографии размещены на сайте вуза. -0-