Боевая техника, холодное оружие, амуниция - Гомельскому областному музею военной славы 15 лет

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной музей военной славы отмечает 15-летие со дня образования. Поздравления трудовому коллективу и руководству учреждения направил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

"Благодаря вашему творческому поиску сохраняется военно-историческое наследие области и Беларуси. Вы - надежный источник гражданско-патриотического воспитания людей самого разного возраста", - обратился к коллективу музея губернатор.

Он привел цифры: в год 75-летия Великой Победы только в акции "Солдаты Победы" приняли участие почти 8 тыс. школьников. Всего же за прошлый год в музее провели более 1,5 тыс. экскурсий, лекций, проектов, участниками которых стали свыше 80 тыс. посетителей.

По словам Геннадия Соловья, особенно полюбилась гомельчанам и гостям города экспозиция под открытым небом. "Десятки единиц боевой военной техники. Своеобразный портал в годы Великой Отечественной и уникальная возможность соприкоснуться с героическим военным прошлым", - отметил он.

Губернатор пожелал коллективу музея плодотворной работы, достижения намеченных целей.

Решение облисполкома о создании Гомельского областного музея военной славы было принято 23 февраля 2006 года. Стационарная экспозиция музея посвящена военной истории региона с древнейших времен и до настоящего времени. Она размещается в восьми залах. В музее 9874 предмета основного фонда и более 2122 предметов научно-вспомогательного.

В учреждении представлены 12 коллекций: "Военная амуниция", "Вещи", "Оружие. Боеприпасы", "Документы", "Фотодокументы", "Фалеристика", "Филателия", "Бонистика", "Нумизматика", "Печатные издания, рукописи", "Изобразительное искусство", "Кинофонодокументы". В собрании музея хранится одна из крупнейших коллекций холодного оружия ХХ века в Беларуси (масонские шпаги, сабли, мечи японского типа, кортики, ножи, кинжалы европейских стран, Америки, Юго-Восточной Азии).

Кроме стационарной экспозиции, работает зал, в котором организуются сменные выставки. На открытой площадке представлена военная техника ХХ века.

На базе музея создан и музей криминалистики, посвященный истории борьбы с преступностью в Гомельской области с 1917 по 2000 годы.-0-