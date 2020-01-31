"Бог не скинут" - редкую книгу Казимира Малевича хотят вернуть в Витебск

31 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Книгу Казимира Малевича "Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика", которую издали в Витебске в 1922 году, хотят вернуть в областной центр. Сбор средств для ее приобретения организован на одной из краудфандинговых платформ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Витебского центра современного искусства (ВЦСИ) Андрей Духовников.

Витебское издание этой книги нашли в частной коллекции. Андрей Духовников вместе с заместителем директора Витебского областного краеведческого музея историком Валерием Шишановым встретились с владельцем книги и удостоверились, что она подлинная.

Сейчас на краудфандинговой платформе идет сбор денег. Необходима сумма Br2,8 тыс. Если ее получится собрать, то 23 февраля, в день рождения Казимира Малевича, все фундаторы получат возможность встретиться в Минске, чтобы торжественно передать книгу в фонд музея ВЦСИ.

Книгу "Бог не скинут" Малевич написал в 1920 году. Как и все его витебские издания, сегодня она большая редкость. Трактат - единственное философское сочинение художника, изданное при жизни. Затем работа вошла в философский труд "Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой". В Витебске Малевич написал еще несколько работ: "О новых системах в искусстве" (1919), "От Сезанна до супрематизма" (1920), "Супрематизм. 34 рисунка" (1920), "К вопросу изобразительного искусства" (1921).

В этом году исполняется 100 лет авангардному художественному объединению УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Оно основано по инициативе Казимира Малевича 14 февраля 1920 года педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища для продвижения новаторских направлений в искусстве. С УНОВИС связаны имена таких известных художников, как Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Давид Якерсон, Нина Коган, Илья Чашник и другие. Здание училища сохранилось до наших дней. С 2018 года там размещается Музей истории Витебского народного художественного училища. За создание его экспозиции в январе этого года коллектив Витебского центра современных искусств удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.-0-