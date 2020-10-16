Более 100 документов о деятельности ООН собраны на выставке в Национальной библиотеке

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая книжная выставка "Общее будущее общими силами", посвященная 75-летию Организации Объединенных Наций, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В проекте собраны более 100 документов из фондов библиотеки на русском и английском языках. Гости смогут ознакомиться с книгами, периодическими изданиями, мимеографированными материалами ООН, брошюрами, буклетами. Тематические разделы выставки содержат основные сведения об организации, поддержании международного мира и безопасности, содействии устойчивому развитию, поощрении и защите прав человека, международном праве, гуманитарной помощи, взаимоотношениях ООН и Беларуси.

"В представленных документах раскрывается деятельность ООН по избавлению грядущих поколений от бедствий войны, поддержанию мира и международной безопасности, развитию дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, международного сотрудничества в разрешении проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера", - рассказали в НББ.

Посетить экспозицию можно по 11 ноября. Проект заинтересует специалистов в области международного права и международных отношений, политологов, студентов и преподавателей.

День ООН ежегодно отмечается 24 октября, начиная с 1948 года. В этот день в 1945 году вступил в силу основополагающий документ организации - Устав. ООН призвана быть центром согласования действий наций в достижении общих целей, поставленных перед человечеством.-0-