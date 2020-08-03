Более 100 графических работ Арлена Кашкуревича представлены на выставке в НХМ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей в сотрудничестве с Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства представил мемориальную выставку "Арлен Михайлович Кашкуревич (1929-2013). К 90-летию со дня рождения". Об этом БЕЛТА сообщили в НХМ.

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси Арлена Кашкуревича В этом году исполняется 90 лет со дня рождения советского и белорусского художника-графика, народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси Арлена Кашкуревича.

"На ретроспективной выставке - более 100 работ, выполненных в графических техниках офорта, литографии, линогравюры, акварели, рисунка тушью, мягкими материалами. Зрители могут увидеть творчество Арлена Кашкуревича в широком хронологическом диапазоне - начиная от самых ранних работ 1959 года до рисунков 2010-х годов. Основу мемориальной выставки составляют монументальные серии гравюр и иллюстрации книг, участвовавшие в республиканских и международных выставках и конкурсах и отмеченные высокими почетными наградами", - рассказали в музее.

Впервые открыты для зрителя рисунки, живопись и ряд редких материалов из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства и семьи художника. Выставка дополнена живописными и скульптурными произведениями, посвященными Арлену Кашкуревичу. Основополагающей концепцией, объединяющей в пространстве выставки творчество разных лет, стала тема человека и города. Она раскрывается в исповедальной искренности и любви автора к людям.

Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии БССР, профессор, заслуженный деятель искусств Беларуси Арлен Кашкуревич принадлежит к ярчайшим мастерам второй половины ХХ - начала XXI века, произведения которого получили широкое признание в нашей стране и за рубежом. Один из основоположников школы современной белорусской графики и крупнейший мастер книжной иллюстрации за время своей работы оформил более 200 книг отечественных и зарубежных авторов, прошел долгий профессиональный путь.

Свою трудовую деятельность художник начал в 1957 году, активно участвовал в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Стиль и пластический язык его графики сложились в 1960-е годы и всегда вызывали уважение и интерес своей актуальностью и мастерством. В творчестве художник обращался к сложным философским аспектам бытия, его произведениям характерно правдивое звучание, избегающее штампов, бравурных интонаций. Графика и иллюстрации Арлена Кашкуревича выделялись смелостью в стремлении автора постигнуть в художественном образе грани сложного современного мира.

​Посетить выставку можно по 30 августа.-0-