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Культура
27 ноября 2020, 14:41

Более 100 картин Рущица вошло в фотоальбом о его жизни и творчестве

Фото издательства
Фото издательства

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоальбом "Земля и небо Фердинанда Рущица" вышел в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

"В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Фердинанда Рущица. В связи с этим издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" в серии "Художники земли белорусской" выпустило уникальное издание - фотоальбом "Земля и небо Фердинанда Рущица" о жизни и творчестве выдающегося белорусского художника, графика, театрального декоратора и педагога, яркого представителя реалистического направления в изобразительном искусстве. Его ставят в один ряд с такими известными художниками, как братья Горавские, Станислав Жуковский, Витольд Бялыницкий-Бируля. Рущица по праву считают основателем национальной белорусской школы пейзажной живописи. В его многогранном творчестве ярко прослеживаются традиции белорусского, русского, польского, французского искусства", - отметили в издательстве.

Более 100 произведений Фердинанда Рущица, которые вошли в издание, сейчас хранятся в ведущих художественных музеях многих стран. Например, в Национальном художественном музее Беларуси, национальных музеях в Варшаве и Кракове, Литературном музее имени Адама Мицкевича в Варшаве, Львовской национальной галерее искусств имени Б.Г.Возницкого, Литовском художественном музее, Русском музее в Санкт-Петербурге, а также в частном архиве семьи Ф.Рущица.

"Альбом "Земля и небо Фердинанда Рущица" является ярким примером многостороннего сотрудничества издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" с Национальным художественным музеем Беларуси. Вводная статья о жизни и творческой деятельности художника написана руководителем музея Владимиром Прокопцовым. Текстовая часть книги представлена на трех языках - белорусском, русском и английском. Современное презентационное издание может с честью представлять белорусское национальное художественное искусство на международном уровне, а также с успехом использоваться в средних и высших учебных заведениях. Оно станет востребованным как для специалистов, так и самого широкого круга читателей, любителей белорусского изобразительного искусства", - подчеркнули в издательстве.

Фердинанд Рущиц (1870-1936) - художник-пейзажист, график, театральный декоратор, педагог, оставивший значительный след в искусстве и культурно-общественной жизни Беларуси, Польши, Литвы, а также получивший известность в России и Европе. Он родился в родовом имении Богданово (сейчас деревня Богданово Воложинского района Минской области) в шляхетской семье. Детские и юношеские годы художника прошли в Минске. В течение семи лет Фердинанд Рущиц учился в минской классической гимназии, которую окончил в 1890 году с золотой медалью. В 1891 году подал прошение в Санкт-Петербургскую академию художеств о зачислении вольным слушателем на отделение живописи и в 1892 году окончательно решил связать свою жизнь с искусством. Рущиц учился у таких знаменитых русских художников, как Иван Шишкин и Архип Куинджи, его работы высоко оценил Илья Репин. Для совершенствования художественного мастерства Рущиц посетил Крым, побывал в Швеции и Германии, совершил трехмесячную поездку по Западной Европе. Признанием его живописного таланта стало то, что его картину "Мельница зимой" в 1898 году купил известный российский коллекционер-меценат Савва Морозов. Расцвет творческой карьеры Рущица связан с его возвращением в родовое имение после окончания академии в Петербурге. Годы, которые художник провел в Богданово, считаются наиболее плодотворными. Здесь в 1898 году художник начал работу над одним из своих самых знаменитых полотен - "Земля", которое сегодня хранится в Национальном музее в Варшаве.

Умер Фердинанд Рущиц в Богданово, похоронен на местном кладбище. Память о знаменитом художнике хранят во многих странах, с которыми были связаны его жизнь и творчество. В Минске в его честь названа улица и установлена мемориальная доска, в Польше и Литве имя Ф.Рущица присвоено местам, где он жил и работал. На малой родине художника, в Богданово, его именем названа улица, здесь ежегодно проводится международный детский пленэр "Земля и небо Фердинанда". 150-летие со дня рождения Фердинанда Рущица внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что свидетельствует о признании уникального таланта художника во всем мире.-0-

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