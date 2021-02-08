Более 100 заявок подано на литературный конкурс LitUP - Бузовский

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На I этап республиканского литературного конкурса LitUP, итоги которого подведут во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки 20 февраля, подано более 100 заявок. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задумкой этого литературного проекта была и остается идея найти как можно больше интересных и ярких имен. На сегодня мы получили более сотни заявок. И мне отрадно, что среди них есть как известные, так и совершенно незнакомые люди, которые, возможно, мечтают в ближайшей перспективе стать писателями, получить возможность издать свой труд совместно с издательствами или спонсорами, - отметил Игорь Бузовский. - C одной стороны, LitUP - это площадка для самореализации, с другой - это поиск издательствами своей целевой аудитории, а также новых тем, проектов, книг, которые будут успешно продаваться. Наша задача - найти литературных звезд, людей, которые будут прославлять нашу творческую среду".

Литературный конкурс LitUP проводится для поиска, поддержки и продвижения новых перспективных белорусских авторов и проектов. Для отбора в первом этапе участники могут прислать свои работы по 11 февраля по следующим номинациям: поэзия, проза, детская литература, литература для подростков, нон-фикшн.

Одно из основных требований - должно быть представлено не менее 25% от предполагаемого объема рукописи. Проекты будут оценивать за художественное мастерство и самобытность авторского стиля, актуальность и новизну выбранной темы, языковое мастерство, современный подход к изложению материала и т.д. Авторы, в случае признания их победителями, имеют приоритетное право на публикацию своей книги в одном из государственных издательств тиражом до 1 тыс. экземпляров. Список финалистов будет объявлен 15 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей состоится во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки 20 февраля.

"В данном конкурсе мы умышленно ушли от понятия "жюри". Мы предоставляем площадку для авторов, готовых к тому, чтобы их увидели и помогли с публикацией работ. Оценивать их будут люди, которые в дальнейшем будут вкладываться в это финансово и организационно. Хочется обратиться к потенциальным инвесторам, работодателям, представителям издательств и банковской сферы и пригласить их прийти и увидеть презентуемые на конкурсе работы. Кстати, на сегодня известно о порядка 20 российских издательствах, которые будут участвовать в Минской книжной выставке-ярмарке и могут стать потенциальными партнерами участников проекта LitUP", - сказал замминистра.

По словам первого заместителя председателя Союза писателей Беларуси Елены Стельмах, данный литературный стартап поможет по-новому взглянуть на процесс книгоиздания. "В нашей нынешней рыночной жизни меняются отношения между издательствами и авторами. Писатели должны понимать, что будет после того, как его книга увидит свет, сколько читателей захотят ее прочитать, в каких библиотеках будет представлена. Уверена, что при активном участии самого автора в публикации своего труда издательства будут не менее заинтересованы в этом. Поэтому данный конкурс - это определенная учеба для наших участников. С ними нужно работать, расширять их мировоззрение на то, например, какая литература сегодня востребована, объяснять современные требования", - подчеркнула она.-0-