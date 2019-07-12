Более 11 тыс. бриллиантов - реплику Большой императорской короны представили в Витебске

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставочные проекты "Ростовская финифть" и "Выставка одного дня. Реплика Большой императорской короны" представлены сегодня в витебском Художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти проекты реализованы при содействии Постоянного комитета Союзного государства с целью показать разнообразие русской культуры. В прошлом году мы привозили сюда выставку произведений вологодских кружевниц. Ростовская финифть тоже является древнейшим и уникальным явлением в искусстве восточнославянских народов. Реплика Большой императорской короны - современный шедевр, однако его ценность как произведения искусства впечатляет", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии выставок.

Реплика Большой императорской короны, с успехом демонстрировавшаяся в ведущих музеях мира, в Витебске будет находиться лишь один день. Оригинал был задуман Екатериной II для ее коронации в 1762 году. Ювелиры всего за два месяца умудрились сотворить чудо. Сегодня это сокровище является главным экспонатом Алмазного фонда Музеев Московского Кремля и никогда не покидает его стен. К 250-летию Большой императорской короны в 2012 году ювелирная группа "Смоленские бриллианты" создала реплику шедевра. Он выполнен из белого неродированного золота 585 пробы, усыпан 11 тыс. 426 бриллиантами круглой формы, 74 крупными морскими жемчужинами. В центре обруча корону венчает большой бриллиант, а вместо оригинальной шпинели представлен рубеллит - красный камень турмалин. Высота короны с крестом 35 см, длина нижней окружности 63 см. Масса короны - 2 тыс. 312 грамм. Стоимость ее оценивается в $15 млн.

Григорий Рапота

Над созданием реплики короны в течение полугода трудилось 60 ювелиров и тысяча огранщиков. Полученный результат превзошел все ожидания, в том числе по мастерству исполнения.

Финифть представляет собой миниатюрную живопись на эмали и имеет многовековую историю. Но уже с 18 века этот художественный промысел ассоциируется с Ростовом Великим, всемирно известным центром самобытного искусства финифти. "Это филигранное искусство относится к элитарному, так как процесс производства изделий отличается сложной и трудоемкой технологией", - отметила заведующая витебским Художественным музеем Ольга Акуневич.

В Витебске "Ростовская финифть" представлена впервые. В экспозиции более 200 экспонатов: изящные ювелирные украшения в кружевном обрамлении скани, ожерелья, браслеты, серьги, медальоны, оклады для иконок, миниатюрные картины, зеркала и флакончики для духов, шкатулки и панно с миниатюрной живописью и др.-0-

Фото Александра Хитрова