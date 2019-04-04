Более 120 иллюстраций Гюстава Доре представят на выставке в Гомеле

4 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабный выставочный проект работ выдающегося французского художника, графика, иллюстратора XIX века Гюстава Доре откроется 5 апреля в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции более 120 принесших Гюставу Доре всемирную славу иллюстраций к литературным произведениям. Вот только некоторые из них: "Потерянный рай" Мильтона, "Божественная комедия" Данте, "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" Сервантеса, "Приключения Барона Мюнхгаузена" Распе, басни Лафонтена, "Волшебные сказки" Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

В галерее Г.Х.Ващенко рассказали, что Гюстав Доре создал новый стиль в искусстве, привил публике вкус к нему и открыл в иллюстрировании книг новые грани. Обращаясь к первоисточнику, художник тонко следует сюжету, практически дословно раскрывая для читателей все нюансы чувств, переживаний, сомнений, эмоций и страстей персонажей, облекая их в удивительное сплетение кружев своих линий.

"Покорив родную Францию, талант Доре еще при жизни пересек границы этой страны. О нем заговорили в мире как о художнике, способном своими иллюстрациями прославить даже самую заурядную романтическую басню. Издатели выстpаивались в очереди за право первыми заполучить иллюстрации Гюстава Доре к готовящимся к изданию книгам", - пояснили в картинной галерее.

Впечатляющее количество работ, огромное число литературных произведений, которые он проиллюстрировал со свойственным ему богатством воображения, поэтическая красота одних его гравюр, юмор других и мрачное великолепие третьих - все это источники для подлинного восхищения, которое смогут ощутить и зрители в Гомеле.

Выставка "Шедевры Гюстава Доре" в картинной галерее Г.Х.Ващенко продлится по 2 июня.-0-