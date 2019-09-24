Более 120 участников соберет форум "Музеи Беларуси" в Бресте

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. IV Национальный форум "Музеи Беларуси" пройдет в Бресте 4-6 октября и объединит более 120 участников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной площадкой форума станет легкоатлетический манеж. На его территории будут представлены государственные и частные музеи, галереи, туристические и дизайнерские фирмы, изготовители тематического оборудования. "Надеемся, что сможем удивить брестчан и гостей города. Помимо экспозиционной площадки запланирована деловая программа. Свое видение развития музейного дела представят эксперты, которые к нам приедут из других регионов Беларуси, а также Армении, Китая, Латвии, России, Украины", - отметил Сергей Панасюк.

На форуме специалисты обсудят актуальные вопросы музейного дела, смогут продемонстрировать новые подходы и договориться о совместных проектах. В том числе состоится конкурс среди музеев, где будут определены лучшие в научно-просветительской, экспозиционной, выставочной и фондовой работе, издательском деле и работе с партнерами. Их деятельность оценит авторитетное жюри, которое возглавят председатель научного консультативного совета Музея Судетского немецкого архива в Мюнхене Ханс-Мартин Хинц и председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Брестчанам и гостям представится уникальная возможность за три дня познакомиться с музеями Минска и регионов Беларуси. Их экспозиции будут размещены по территориальному принципу. Таким образом посетители смогут узнать что-то новое об истории страны, запланировать новые путешествия. Например, Брестская крепость является одной из самых популярных достопримечательностей страны. Побывать в легендарной цитадели над Бугом стремятся тысячи туристов. Под впечатлением они остаются даже после неоднократного посещения мемориального комплекса, музейные экспозиции которого регулярно пополняются. "Готовим сейчас новый проект. Начаты строительные, реставрационные работы по Восточному форту. В следующем году откроем там экспозицию. Интересная перспектива вырисовывается по Пятому форту, где тоже будет создана экспозиция. Уже начали над ней работать", - рассказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. Он добавил, что специально к тысячелетию областного центра разработана экскурсия "Старый город".

Еще одной изюминкой форума станет презентация обновленной экспозиции археологического музея "Берестье", который также преобразился к юбилею города.

Организаторами IV Национального форума "Музеи Беларуси" выступают Министерство культуры Беларуси и Брестский облисполком. Тема мероприятия в этом году - "Музей: наука, инновации, коммуникация".-0-