Более 150 мам получат персональные поздравления от Театра эстрады

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 мам поздравят со сцены Дворца Республики 14 октября во время большой праздничной программы Театра эстрады "Все песни для тебя", сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер концерта Ольга Осипова.

Театр эстрады традиционно организует концерты ко Дню матери. Но в этом году было решено представить программу "Все песни для тебя" во Дворце Республики. Это будет искреннее признание в любви самым близким людям и благодарность за их заботу и доброту.

"Накануне концерта мы предложили всем, кто приобрел билеты на концерт для своих любимых женщин, сделать этот подарок еще приятнее. В частности, прислать на наш электронный ящик поздравления и фотографии с мамами. Мы получили более 150 поздравлений с фотографиями мам со всех уголков страны. Сюрпризом для них станет то, что во время концерта каждая мама увидит себя на экране", - рассказала Ольга Осипова.

На одной сцене выступят известные исполнители - артисты Театра эстрады: Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Гюнешь, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Жанет, Ольга Плотникова, Елена Гришанова, ансамбль "Верасы", группа "PROвокация", группа ByCity, балет театра Fusion, солисты Национального центра музыкального искусства им.В.Мулявина и другие. "Артисты подарят свои лучшие хиты, прозвучат также новые песни и неожиданные дуэты. Это будет очень искренний и теплый концерт", - отметила режиссер.

Еще одним подарком для мам станет концерт шоу "Аллюр" 15 октября, который также пройдет на сцене Дворца Республики. Созданный более 15 лет назад Людмилой Родионовой коллектив успел выступить в одной программе с такими звездами, как Cabaret Chicago, Moulin rouge, Riverdance, Flamenco. Артисты шоу завоевали сердца зрителей во многих странах, доказав, что цыганской песне не нужен перевод, а цыганские танцы растопят любое сердце.

"Ни один настоящий праздник не обходится без музыки и танцев. Берущие за душу песни шоу "Аллюр", их зажигательные танцы, головокружительный хоровод пестрых нарядов и ярких мелодий заставляют сердце радоваться и грустить, смеяться и рыдать одновременно. Зрители в зале окунутся в удивительный мир романтики, любви и страсти, красоты и свободы", - добавили в театре.-0-

Фото Театра эстрады