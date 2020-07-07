Более 150 утюгов разных лет представят на выставке в Витебске

7 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в Музее истории частного коллекционирования 8 июля откроют выставку "Музей утюга", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Гостям покажут более 150 эксклюзивных утюгов. Это цельнолитые, утюги на углях, на спирту, на пару и газу, а также электрические. "Выставка поможет не только расширить кругозор, но и взглянуть на такой бытовой предмет, как утюг, с другой стороны", - отметили в музее.

Выставка будет работать по 1 ноября.

"Музей утюга" - совместный выставочный проект УП "Мингорсправка" и Музея истории частного коллекционирования. Коллекция минского музея впервые экспонируется в областном центре.-0-