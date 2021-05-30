Более 170 созданных детьми экслибрисов представят в НББ 1 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День защиты детей в музее книги НББ состоится торжественное открытие выставки и награждение победителей конкурса "Молодой белорусский экслибрис", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Экслибрисы являются одновременно книговладельческим знаком и произведением искусства. Создать книжный знак - непростая задача, но юные художники и книговеды прекрасно справились. Они придумывали сюжеты, идеи и рисовали книжные знаки, передавая конкурсную тему лаконичными средствами в малом формате. Работы получились разные: серьезные и веселые, черно-белые и красочные. Абсолютно все - талантливые, удивительные, индивидуальные, но по условиям конкурса авторитетное жюри выбрало победителей", - сообщили организаторы.

На выставке будет представлено более 170 творческих работ - экслибрисов, созданных юными талантами. Конкурс "Молодой белорусский экслибрис" приурочен к 100-летию Национальной библиотеки Беларуси и 15-летию музея книги. В нем приняли участие дети от 6 до 16 лет.-0-