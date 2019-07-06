Более 2 тыс. артистов и народных мастеров задействуют на празднике "Купалье" в Александрии

6 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Яркая и насыщенная культурно-развлекательная программа ждет гостей и участников республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который в десятый раз пройдет на живописном берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди участников мероприятия более 2 тыс. профессиональных и самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Каждый регион Беларуси представит свой самый узнаваемый фестивальный проект. В нынешнем году Александрия встретит гостей из 6 стран. Ожидаются большие делегации из России и Украины, подтвердили участие партнеры из Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Страны-участницы представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства. Национальным колоритом гостей "Купалья" порадуют представители Курска, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани, (Россия), Ивано-Франковска, Тернополя и Херсона (Украина).

В течение двух дней пройдет выставка-ярмарка "Александрыйскі кірмаш" с экспозиционно-тематическими купальскими подворьями. Торговые точки разместятся на "Александрыйскай гасцiне", площадка "Творчасць маладых" станет местом демонстрации различных спортивных, творческих, научно-технических программ и достижений молодежи. Здесь пройдут концерты белорусских и зарубежных фольклорных коллективов, выступят известные барды из Беларуси и России.

Минский тракторный завод презентует свою продукцию на площадке "Зроблена ў Беларусi", а булочно-кондитерская компания "Домочай" - в "Каравайнай сялібе". Во время праздника будут открыты павильоны "Кніжны кірмаш" и "Друкарскі двор" с зонами производства бумаги и печати, презентациями книг и журналов. Любой желающий сможет принять участие в многочисленных мастер-классах, тематических квестах, спортивных состязаниях, играх и конкурсах. Интересной обещает стать площадка "Свята цырка ў Александрыі" с цирковыми выступлениями, играми и аттракционами. Здесь пройдет и благотворительное представление, которое посетят дети-инвалиды.

Центральное событие праздника - грандиозное национальное шоу "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей. Тема малой родины станет на нем главной. Основой программы будут песни из альбома "Куточак Беларусi" лауреатов премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" Юлии Быковой и Евгения Олейника. В концерте задействуют большое количество артистов. Среди них народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха, звезды эстрады Инна Афанасьева, Алена Ланская, Искуи Абалян, а также Лев Лещенко и украинская певица Тина Кароль.

Выступление артистов будет сопровождать группа "Аура". Организаторы обещают концерт с живой музыкой. "Мы намерены создать непринужденную, душевную атмосферу и обеспечить непосредственное общение артистов со зрителями. Прозвучит много известных композиций, в том числе немало веселых и зажигательных. Мы придумали также их визуальное сопровождение, в итоге должен получиться очень интересный творческий продукт", - рассказала автор идеи гала-концерта, певица и композитор Юлия Быкова.

Финалом первого дня станет пиротехническое шоу и ночная дискотека с участием популярных молодежных групп и диджеев.

На малой сцене в первый день состоятся открытие и три концерта, где выступят творческие коллективы регионов Беларуси и стран - участниц праздника, детские ансамбли Могилевской области, профессиональные артисты Приднепровского края. Во второй день масштабного проекта площадки продолжат работу. Пройдет чествование передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области, а затем - выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры".

Для удобства посетителей установлены информационные тумбы, будут работать камеры хранения и пункт обмена валют. На территории Александрии обустроен импровизированный палаточный лагерь, а рядом с агрогородком развернулся кемпинг. Для доставки гостей и участников к месту праздника выстроена удобная транспортная логистика. Предусмотрено движение дополнительных поездов региональных линий и автобусных рейсов. Все маршруты увязаны с началом и окончанием мероприятий.

Для гостей, прибывших на личном транспорте, предусмотрены обустроенные парковки по автодороге Орша - Шклов - Могилев (Р76), в деревне Межник и городском поселке Копысь (Витебская область). Для перевозки гостей праздника от парковочных мест до Александрии будут курсировать автобусы.

Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.-0-