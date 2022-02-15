Более 20 мероприятий запланировано к 100-летию Михаила Савицкого

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О мероприятиях, которые готовит Минск к 100-летию Михаила Савицкого, рассказала во время выездной пресс-конференции главный специалист управления культуры Мингорисполкома Марина Ясюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный специалист управления культуры Мингорисполкома отметила, что личность Савицкого - это явление в культуре и в истории страны. Художник был удостоен почетных наград и званий: Героя Беларуси, народного художника Беларуси, почетного гражданина города Минска. "Наверное, самое большое признание - это иметь именную галерею при жизни. И Михаил Савицкий ее застал. Он сам показал на это здание и сказал: "Я хочу, чтобы эта галерея была здесь, в самом центре столицы". И эти работы, которые он успел сюда передать при жизни, являются неоценимым вкладом в культуру города и страны", - отметила Марина Ясюк.

Она также подчеркнула: "Мы будем открывать творчество Михаила Савицкого и его личность, заинтересуем молодежь, чтобы она больше тянулась изучать работы художника. Ведь по залам галереи можно ходить много раз. Сначала ты можешь окунуться в то время, в котором жил художник. Пройдя все залы, можно посмотреть, как он рос в своем творчестве, о чем думал. В своих последних картинах он раскрывается как большой философ, как человек глубоко думающий о Родине, о людях. В его работах - образы людей, которые делали историю нашей страны", - рассказала главный специалист управления культуры.

"Безусловно, город делает многое, чтобы наши музейные площадки имели вот такой современный вид, чтобы они могли достойно представить картины выдающихся мастеров. Поэтому в 2012 году вот здесь была открыта художественная галерея в структуре Музея истории города Минска. Была проведена большая работа сотрудниками музея по сохранению, наполнению, реставрации, и эта работа продолжается сегодня", - отметила Марина Ясюк.

Она рассказала, что к юбилею запланирован большой цикл мероприятий, их более 20. Они будут интересны для всех жителей Минска, гостей столицы и республики. Помимо выставочных, будут мероприятия в современных форматах. Например, квесты и пленэры, которые уже проводятся как союзом художников, так и в школах города. Также идет обмен с галереями, которые находятся на родине художника, запланирован круглый стол, во время которого будут говорить о наследии Михаила Савицкого. Также планируется в рамках проекта "Художник и город" вынести творчество Савицкого за двери музеев, чтобы приблизить его к людям.-0-