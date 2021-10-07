Более 20 столичных артистов, музыкантов и других творческих работников получили награды

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения лучших работников учреждений культуры почетными грамотами Мингорисполкома и управления культуры столичной мэрии, а также городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма прошла сегодня в городской ратуше, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В канун профессионального праздника более 20 столичных артистов, музыкантов, работников музеев, театров, библиотек, школ искусств получили награды за добросовестный и плодотворный труд.

"Без объектов культуры, без людей, которые дарят прекрасное, сложно представить жизнь. Вклад, который вы вносите в развитие нашего города, колоссален, - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, обращаясь к виновникам торжества. - И это большая ответственность, потому что вы работаете со всеми поколениями, начиная от самых маленьких, которым нужно привить теплое отношение к нашей культуре, нашей истории. Сохранение и приумножение такого богатства дорогого стоит".-0-