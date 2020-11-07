Более 20 тыс. экспонатов - историко-краеведческий музей открыли в Жлобине

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 Экорынок в Валерьяново не имеет аналогов в стране - Турчин Регионы
12:45 Минюст определил порядок доведения до всеобщего сведения информации о работе общественных объединений Общество
12:43 ФОТОФАКТ: Цветы к памятнику Ленину возложили в Минске Регионы
12:41 Производственный участок по розливу меда запустили в Славгороде Регионы
12:32 МЧС выделят почти Br720 тыс. на покупку снегоболотохода, квадроцикла и 18 квадрокоптеров Общество
12:08 Лукашенко про БелАЭС: это новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности Президент
12:02 Такси столкнулось с автобусом в Минске Происшествия
11:42 Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт Президент
11:40 До +12°С ожидается в Беларуси 8 ноября Общество
11:38 ГТК предупреждает о возможном скоплении грузовиков на границе с Литвой Регионы
11:34 В Малоритском районе открыли третий детский дом семейного типа Регионы
11:31 Белорусские аграрии намолотили почти 1 млн т зерна кукурузы Экономика
11:29 Головченко запустил производство холоднокатаного листа на заводе в Миорах Экономика
11:25 Определены победители республиканского тура международной бизнес-игры "Начинающий фермер" Общество
11:17 В Быхове 18 многодетных семей получили квартиры в новом доме Регионы
11:00 Лукашенко о пустующих деревнях: надо эти участки продать людям за копейки Президент
10:55 Брат и сестра мошенническим путем завладели деньгами и имуществом на Br105 тыс. Происшествия
10:53 Более 49 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
10:49 Грузовик и легковушку пытались ввезти в Беларусь под видом запчастей Происшествия
10:47 Посол и замгубернатора префектуры Хоккайдо обсудили подготовку к белорусско-японскому форуму Политика
10:37 Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет с Молдовой в товарищеском матче Спорт
10:34 Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой Президент
10:28 Более 20 тыс. экспонатов - историко-краеведческий музей открыли в Жлобине Культура
10:19 В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин В мире
10:11 Рунец проведет прием граждан 10 ноября Общество
10:02 В Кабуле произошел взрыв: погибли три человека В мире
10:00 "Цмокi-Мiнск" проведут первый домашний матч в Единой лиге ВТБ Спорт
09:54 Лукашенко посещает БелАЭС Президент
09:51 В БНТУ огромный научный и педагогический потенциал - Карпенко Общество
09:37 От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА Экономика
Все новости
Все новости
Культура
07 ноября 2020, 10:28

Более 20 тыс. экспонатов - историко-краеведческий музей открыли в Жлобине

В историко-краеведческом музее
В историко-краеведческом музее

7 ноября, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Историко-краеведческий музей открыли в Жлобине, передает корреспондент БЕЛТА.

Музейный комплекс разместился в здании бывшего детского сада по ул.Первомайской. Реконструкция началась в 2013 году, на 6 лет работы были приостановлены. С новой силой они возобновились в октябре 2019 года, было выделено финансирование, направлены средства с районного субботника, спонсорские поступления.

После реконструкции здесь созданы необходимые условия для размещения и хранения экспонатов, проведения оригинальных мероприятий для жлобинчан и всех любителей-краеведов. "Это не новое учреждение культуры, это новоселье знакового хранилища народной славы Жлобинского района и его жителей. Сам музей относительно молод - первые экспозиции появились тут в 1987 году. За 33 года в его фонды поступило более 20 тыс. предметов. И эта работа не останавливается. Но за все время существования музея достойного здания для такого количества исторических документов и артефактов до сих пор не было", - подчеркнул на открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

По мнению губернатора, это место особой значимости - сохранения памяти. "Древние стоянки и городища, поселения и курганные могильники наших предков - дреговичей и радимичей, следы средневековых замков, выдающиеся памятники культового зодчества - церкви в Стрешине и Пиревичах, удивительный по красоте дворцово-парковый комплекс в Красном Береге. Мощный пласт народной культуры с ее легендами и преданиями, с удивительными ткаными ручниками - это далеко не полный перечень того, что дошло до нас из далеких времен, многое из которого бережно хранится сотрудниками музея", - отметил Геннадий Соловей.

Здание представляет собой комплекс, который отвечает всем современным требованиям. Он включает 16 экспозиционных залов, выставочный зал, лекционный зал, музыкально-литературный салон, детскую комнату и холл для отдыха и демонстрации тематических фильмов. Экспозиции раскрывают исторический, национальный, археологический, ремесленнический потенциал района. К примеру, немногие знают, что на территории Жлобинского района найдены останки лесного слона. Сохраняют в музее и кости бизона, мамонта, гигантского оленя. В зале народных промыслов установлен ткацкий станок, который планируют демонстрировать в действии, экспонируется оригинальный слуцкий пояс. Отдельный блок залов посвящен военным событиям и восстановлению района после Великой Отечественной войны.

Экскурсоводы предлагают заглянуть в город прошлого и лучше узнать Жлобин современный, а также угадать, что является пятой стихией для жителей города металлургов.

Под сводами картинной галереи открыта выставка местных творцов. Для художников новая площадка - настоящая находка. Владимир Скриганов очень рад перспективе выставлять свои произведения в родном городе. Его работы были представлены в разных уголках региона. Но особенно трепетно, по признанию маэстро, представлять произведения, в которые вложил душу, на родине.

Приобрести сувенир на память о посещении Жлобинского района можно в лавке.

В музее учли многие нюансы для комфортного пребывания посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями.

На гербе Жлобина изображена ладья. "Мне кажется, что новое здание музея тоже можно сравнить с кораблем и назвать его Ладьей Памяти. "Сберегая наследие многих поколений, пусть она несет его вперед по реке времени, приумножая и обогащая новыми находками и приобретениями. Главное, чтобы музей был востребован у людей", - подчеркнул губернатор.

На дальнейшее укрепление материально-технической базы музея Геннадий Соловей передал директору учреждения сертификат на Br30 тыс. Еще Br10 тыс. подарили музею на новоселье районные власти.

Всего на территории Гомельской области 26 музейных учреждений, знаковое место среди которых занимает Жлобинский историко-краеведческий музей. Он стал одним из социально значимых открытий в регионе, приуроченных к 7 ноября. Такие подарки жителям региона стали доброй традицией. Губернатор заверил, что она будет продолжаться.-0-

Ленту режут директор музея Нине Шрейтер, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Жлобинского райисполкома Александр Григоренко и генеральный директор ОАО "Строительный трест № 20 г. Светлогорска" Виталий Дрик
Ленту режут директор музея Нине Шрейтер, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Жлобинского райисполкома Александр Григоренко и генеральный директор ОАО "Строительный трест № 20 г. Светлогорска" Виталий Дрик

В историко-краеведческом музее
В историко-краеведческом музее

Директор музея Нине Шрейтер и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей
Директор музея Нине Шрейтер и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

В музее
В музее

Председатель Жлобинского райисполкома Александр Григоренко
Председатель Жлобинского райисполкома Александр Григоренко

Историко-краеведческий музей
Историко-краеведческий музей

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область Жлобин музей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
А.Н.Радищев А.Н.Радищев: онлайн-выставка
Фрагмент картины Игоря Кашкуревича Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в НЦСИ
Фото Театра эстрады Театр эстрады приглашает отметить 7 ноября и окончание школьных каникул
Фото из архива Минкультуры рассказало о возврате билетов на кинофестиваль "Лістапад"
Александр Суша. Фото из архива 3D-визуализация и комиксы: как приблизить классику к современному читателю
Фото БГУ Книжная выставка к 500-летию Жировичского монастыря открылась в БГУ
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт
Головченко запустил производство холоднокатаного листа на заводе в Миорах
Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 30% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Лукашенко о пустующих деревнях: надо эти участки продать людям за копейки
Экорынок в Валерьяново не имеет аналогов в стране - Турчин
Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие
Минюст определил порядок доведения до всеобщего сведения информации о работе общественных объединений
От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА
ГТК предупреждает о возможном скоплении грузовиков на границе с Литвой
Производственный участок по розливу меда запустили в Славгороде
До +12°С ожидается в Беларуси 8 ноября
"Квартира к юбилею, Lexus за чипсы и 40 000 рублей вместо ужина! Истории победителей игры "Удача в придачу!"
МЧС выделят почти Br720 тыс. на покупку снегоболотохода, квадроцикла и 18 квадрокоптеров
В БНТУ огромный научный и педагогический потенциал - Карпенко
Посол и замгубернатора префектуры Хоккайдо обсудили подготовку к белорусско-японскому форуму
В Быхове 18 многодетных семей получили квартиры в новом доме
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.