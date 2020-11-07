Более 20 тыс. экспонатов - историко-краеведческий музей открыли в Жлобине

7 ноября, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Историко-краеведческий музей открыли в Жлобине, передает корреспондент БЕЛТА.

Музейный комплекс разместился в здании бывшего детского сада по ул.Первомайской. Реконструкция началась в 2013 году, на 6 лет работы были приостановлены. С новой силой они возобновились в октябре 2019 года, было выделено финансирование, направлены средства с районного субботника, спонсорские поступления.

После реконструкции здесь созданы необходимые условия для размещения и хранения экспонатов, проведения оригинальных мероприятий для жлобинчан и всех любителей-краеведов. "Это не новое учреждение культуры, это новоселье знакового хранилища народной славы Жлобинского района и его жителей. Сам музей относительно молод - первые экспозиции появились тут в 1987 году. За 33 года в его фонды поступило более 20 тыс. предметов. И эта работа не останавливается. Но за все время существования музея достойного здания для такого количества исторических документов и артефактов до сих пор не было", - подчеркнул на открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

По мнению губернатора, это место особой значимости - сохранения памяти. "Древние стоянки и городища, поселения и курганные могильники наших предков - дреговичей и радимичей, следы средневековых замков, выдающиеся памятники культового зодчества - церкви в Стрешине и Пиревичах, удивительный по красоте дворцово-парковый комплекс в Красном Береге. Мощный пласт народной культуры с ее легендами и преданиями, с удивительными ткаными ручниками - это далеко не полный перечень того, что дошло до нас из далеких времен, многое из которого бережно хранится сотрудниками музея", - отметил Геннадий Соловей.

Здание представляет собой комплекс, который отвечает всем современным требованиям. Он включает 16 экспозиционных залов, выставочный зал, лекционный зал, музыкально-литературный салон, детскую комнату и холл для отдыха и демонстрации тематических фильмов. Экспозиции раскрывают исторический, национальный, археологический, ремесленнический потенциал района. К примеру, немногие знают, что на территории Жлобинского района найдены останки лесного слона. Сохраняют в музее и кости бизона, мамонта, гигантского оленя. В зале народных промыслов установлен ткацкий станок, который планируют демонстрировать в действии, экспонируется оригинальный слуцкий пояс. Отдельный блок залов посвящен военным событиям и восстановлению района после Великой Отечественной войны.

Экскурсоводы предлагают заглянуть в город прошлого и лучше узнать Жлобин современный, а также угадать, что является пятой стихией для жителей города металлургов.

Под сводами картинной галереи открыта выставка местных творцов. Для художников новая площадка - настоящая находка. Владимир Скриганов очень рад перспективе выставлять свои произведения в родном городе. Его работы были представлены в разных уголках региона. Но особенно трепетно, по признанию маэстро, представлять произведения, в которые вложил душу, на родине.

Приобрести сувенир на память о посещении Жлобинского района можно в лавке.

В музее учли многие нюансы для комфортного пребывания посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями.

На гербе Жлобина изображена ладья. "Мне кажется, что новое здание музея тоже можно сравнить с кораблем и назвать его Ладьей Памяти. "Сберегая наследие многих поколений, пусть она несет его вперед по реке времени, приумножая и обогащая новыми находками и приобретениями. Главное, чтобы музей был востребован у людей", - подчеркнул губернатор.

На дальнейшее укрепление материально-технической базы музея Геннадий Соловей передал директору учреждения сертификат на Br30 тыс. Еще Br10 тыс. подарили музею на новоселье районные власти.

Всего на территории Гомельской области 26 музейных учреждений, знаковое место среди которых занимает Жлобинский историко-краеведческий музей. Он стал одним из социально значимых открытий в регионе, приуроченных к 7 ноября. Такие подарки жителям региона стали доброй традицией. Губернатор заверил, что она будет продолжаться.-0-

Ленту режут директор музея Нине Шрейтер, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Жлобинского райисполкома Александр Григоренко и генеральный директор ОАО "Строительный трест № 20 г. Светлогорска" Виталий Дрик

В историко-краеведческом музее

Директор музея Нине Шрейтер и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

В музее

Председатель Жлобинского райисполкома Александр Григоренко

Историко-краеведческий музей

Фото Сергея Холодилина