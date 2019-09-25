Более 200 белорусских книг представили на Форуме издателей во Львове

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация представила более 200 книг на 26-м Форуме издателей во Львове, заявил журналистам директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная цель нашего посещения форума - это ознакомление читателей с последними книжными новинками белорусских издательств, выпущенных в 2018-2019 годах, - отметил Игорь Маланяк. - Наш стенд пользовался большой популярностью у посетителей, которых в первую очередь интересовали книги по истории и культуре Беларуси, краеведческая и учебная литература".

26-й Форум издателей во Львове прошел с 18 по 22 сентября под лозунгом "Поиск причастного". В нем приняли участие более 300 издателей, которые представили свыше 2 тыс. книжных новинок. Основной площадкой форума стал Дворец искусств, всего же было задействовано 40 локаций. Форум включал более 700 мероприятий: семинары, презентации книг, встречи книгоиздателей.

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