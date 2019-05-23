Более 200 женских аксессуаров XVII-XIX веков продемонстрируют в галерее Михаила Савицкого

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка женских аксессуаров из коллекции художника, дизайнера, реставратора Игоря Сурмачевского "Дамские штучки" откроется 24 мая в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

В экспозиции представят более 200 уникальных, редких и изящных предметов XVII-XIX веков, сопровождавшие жизнь светской дамы. "Многие из них сегодня уже вышли из употребления. Рассматривая изысканные и утонченные изделия, посетитель выставки словно попадает на чашечку кофе или задушевную беседу в будуар, где с восхищением раскрывает тайны, скрытые в дамском мире, - рассказали в музее. - Шкатулки с инструментами для рукоделия, подушечки для иголок - многие из них созданы вручную в единственном экземпляре, например шляпки, сумочки для передачи любовной переписки, сумочки для бала, саше".

Коллекцию вееров типа плие и бризе, китайские веера также покажут на выставке. "Эти инструменты для навевания прохлады поражают разнообразием техник и материалов. Они выполнены из шелка, кружева, бумаги, кости, дерева, декорированы росписью и инкрустацией, - отметили организаторы. - В нашей экспозиции нашли место и предметы одежды: бальное платье эрцгерцогини австрийской Марии Валерии Габсбург (1868-1924), французские и английские платья для променада и торжественных приемов, полусапожки, митенки, будуарные и домашние мюли, вечерние ботиночки".

Будут продемонстрированы фарфоровые изделия мануфактур Мейсена и Севра: чайная и кофейная посуда, дамские письменные приборы. Среди предметов дамского туалета особый интерес вызовут аксессуары для выхода в свет. "Это мушечницы - футляры для хранения мушек, неотразимого оружия кокеток, пудреницы и табакерки с эмалевыми росписями на пикантные сюжеты. Коллекция черепаховых гребней и заколок для волос с серебрением, позолотой, стразами удивляет многообразием форм", - рассказали в музее.

Многие из предметов выставки хранят память о былых владельцах. Например, фруктовница с инициалами ПА - великий князь Павел Александрович Романов, шестой сын Александра II, конфетница с гербами Речи Посполитой и курфюрста Саксонского, печать с гербом бывшего владельца усадьбы Юрия Кобылинского "Абданк", тарелка из свадебного сервиза с гербами императора Германии Фридриха ІІІ и английской принцессы Виктории Аделаиды Марии Луизы, свадебный бокал графа Священной Римской империи, гетмана великого коронного Франтишка Ксаверия Браницкого, тарелка с гербом барона Константина Константиновича фон Палена.

Выставка будет работать по 15 сентября.-0-