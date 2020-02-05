Более 240 заявок поступило на участие в республиканском краеведческом форуме

5 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Более 240 заявок поступило на участие в I Республиканском краеведческом форуме, который пройдет 12 и 13 марта в Минске на базе Национального исторического музея Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Как проинформировали в Минкульте, заявки поступили из разных регионов страны. "В тематических секциях примут участие краеведы, сотрудники учреждений культуры, образования, науки, средств массовой информации, студенты вузов, школьники и учащиеся ссузов, представители общественных организаций", - отметили в министерстве. Задачи форума - изучение состояния дел в области краеведения, популяризация историко-культурного и природного наследия белорусских регионов, расширение знаний о краеведческих проектах Беларуси. Форум проводится в целях гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи через их приобщение к исследованию истории, культуры и природы родного края.

Кроме того, в Минкульте рассказали о проведении конкурса на лучшее краеведческое издание за 2017-2019 годы. В нем участвуют более 180 изданий.

Организаторами форума выступают Национальный исторический музей и Белорусский фонд культуры совместно с Национальной библиотекой Беларуси, издательским домом "Звязда" и Союзом писателей Беларуси. Поддержку оказывают министерства культуры и информации.-0-