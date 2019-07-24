Более 300 артистов подали заявки на участие в ІІ Минском фестивале циркового искусства

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 артистов со всего мира подали заявки на участие в ІІ Минском международном фестивале циркового искусства, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Белгосцирка Владимир Шабан.

"Оргкомитет фестиваля работал очень напряженно с начала года и по 1 июля, когда завершился прием заявок. Их поступило более 300 со всего мира, - сказал директор. - Участниками фестиваля станут около ста мастеров цирка из Бразилии, Чили, Китая, Австралии, Эфиопии, Израиля, КНР, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, России и, конечно, Беларуси, которые в двух программах покажут 26 разножанровых номеров".

По словам Владимира Шабана, некоторые страны будут представлены 2-3 номерами. "Так, из России выступят артисты Росгосцирка, Большого Московского государственного цирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, у которых очень высокий исполнительский уровень. Россияне представят "Встречные качели", на которых будут работать девушки в красивых бальных платьях - это завораживающее зрелище. Выступит Сергей Нестеров с дрессированными белыми тиграми, который покажет филигранную работу дрессировщика с животными, без кнутов и штыков, - пояснил директор Белгосцирка. - Израиль тоже привезет два номера, один из которых исполнит 18-летняя воздушная гимнастка Алиса Шехтер из ашдодского цирка "Дорато", а вторым будет просто фантастический номер с трансформацией нарядов за одну секунду Даниэля Беньямина. В целом предложено очень много сольных номеров, но мы постарались собрать как можно больше групповых, один из которых привезут артисты КНР - эффектный номер "Канат", показывающий невероятные возможности человеческого тела".

На фестивале будет собрана разнообразная жанровая палитра циркового искусства: акробатика, гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибристика, фокусы, дрессура и атлетика. Белорусы также готовят несколько номеров. Воздушную гимнастику представит дуэт Анастасии Донченко и Анастасии Путято, аттракцион Бориса Лазарова - дрессированных верблюдов и лам, силачи братья Дмитрий и Богдан Казаковы, возможно, подготовят новый уникальный трюк.

Кроме того, на форуме выступит клоунский дуэт Беллы и Алекса Червоткиных и клоун из Бразилии Пепе Жардим. "Эти два состава клоунов будут работать в программах "А" и "В", а на гала-концерте выступят вместе. К нам также приедут отец и сын Франке - высочайшего уровня клоуны, которые своим мастерством учат людей добру и отношениям старшего и младшего поколения", - рассказал директор Белгосцирка.

"Мы надеемся, что второй фестиваль получится еще лучше первого, - отметил Владимир Шабан. - Мы хотим красиво представить нашу синеокую Беларусь в прологе, который завершится парадом-алле участников фестиваля с флагами своих стран. Над сценарием работают художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас и главный режиссер Алла Николаева-Алиева".

Участники циркового форума поборются за такие награды, как Гран-при, "Золото", "Серебро", "Бронза", "Приз зрительских симпатий", "Приз детского жюри" и другие специальные призы членов жюри. В судейскую коллегию войдут 10 человек: Урс Пилс (Монако), Ерик Жалжаксынов (Казахстан), Женис Матабош (Испания), Питер Фекете (Италия), Людмила Шевченко (Украина), Максим Никулин и Гия Эрадзе (Россия), Петр Дубинский (США) и Владимир Шабан. Оценивать артистов будут по мастерству (трюковой части) и хореографии (костюмам, подаче, музыкальному оформлению) по 10-балльной системе. При одинаковом количестве баллов будет введено дополнительное призовое место.

Награды вручат после гала-концерта. Основной приз - цилиндр из парчи и соломки - изготавливает ГПТО "Белхудожпромыслы". Мингорисполком обеспечил 70% финансирования, 15% - из собственных средств цирка и еще столько же составили спонсорские вложения.

"Наш фестиваль всего лишь второй, но уже имеет авторитет в цирковом мире, а это значит, что мы не зря затеяли фестивальную историю, - подчеркнул Владимир Шабан. - Минчане и многочисленные гости столицы получат уникальную возможность познакомиться с лучшими достижениями мирового циркового искусства". По итогам фестиваля будут отобраны 15 лучших номеров для новой программы "Браво", которая будет проходить в Белгосцирке с 27 сентября по 8 декабря.

ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства пройдет в Белорусском государственном цирке с 19 по 22 сентября.-0-