Более 40 авторских работ людей с ограниченными возможностями можно увидеть на выставке в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мой мир в красках" открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект направлен на популяризацию творчества инвалидов и привлечение внимания общественности к их проблемам. Посетители смогут увидеть более 40 работ людей с ограниченными возможностями, которые посещают учреждения социального обслуживания из 11 районов Минской области.

Куратором выставки выступила начальник управления государственной и социальной поддержки комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Людмила Ващило. "Сегодня открылась площадка силы, добра, человечности. Мы приветствуем замечательных художников с безграничными возможностями. Их картины - окно в мир удивительных, талантливых, искренних людей, которые показывают пример силы воли и духа. Каждый из них вложил в свои произведения эмоции, надежды и мечты, отразил необычный взгляд на жизнь. Представленные произведения - только капля в океане возможностей художников. И помощь в организации подобного рода выставок будет для них стимулом к развитию. Уверена, жители Минска и гости столицы получат огромное удовольствие от посещения этой экспозиции", - отметила она.

Произведения 16 авторов выполнены в различных техниках: акварель, масляная и акриловая живопись, гуашь, пастель, алмазная вышивка, стринг-арт. "Это невероятно интересная выставка, здесь столько радости, жизнестойкости, оптимизма. Конечно, для этих людей это стартовый этап, но они уже готовятся стать мастерами, вкладывают свою душу, все силы и духовные возможности для создания замечательных произведений", - подчеркнул проректор по научной работе Белорусского государственного университета культуры и искусств Виктор Языкович.

"В Минской области на базе 23 территориальных центров социального обслуживания населения есть 25 отделений дневного пребывания для инвалидов, где работают 57 трудовых мастерских и более 200 различных кружков и клубов разных направлений. У нас нет возрастных ограничений, в среднем это люди до 45 лет", - рассказала начальник отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома Зоя Коноплина.

По ее словам, в таких центрах людям помогают с социализацией, личностным развитием и обучают самостоятельному проживанию. Кроме того, действуют кружки по интересам, где людей с особенностями развития приобщают к творчеству, знакомят с различными видами рукоделия, обучают работе с разнообразными материалами. Занятия способствуют формированию эмоционально-чувственного мира, развивают фантазию, воображение и творческие способности. Участники клубов могут попробовать бисероплетение, вязание, изготовление сувенирных изделий из соломки и экологических материалов, декупаж, квилинг, проявить себя в изобразительном и театральном искусстве, музыкально-хоровом и танцевально-хореографическом направлениях.

Проект организован комитетом по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома совместно с художественной галереей "Университет культуры" и приурочен к Международному дню инвалидов.

Выставка продлится по 15 декабря.-0-