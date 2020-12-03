Более 40 авторских работ людей с ограниченными возможностями можно увидеть на выставке в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 3 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:38 Фильм о жизни афонского монастыря "Где ты, Адам?" покажут в Минске 4 декабря Культура
18:29 Общественные приемные дают возможность всем желающим включиться в обсуждение вопросов - мнение Регионы
18:23 Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт мебели в дальнее зарубежье почти в 1,4 раза Экономика
18:15 Профсоюзные первички в ноябре выплатили более Br80 тыс. минским медикам, работающим с COVID-пациентами Регионы
18:08 Победителей конкурса среди региональных СМИ наградили в Бресте Регионы
18:04 Более 40 авторских работ людей с ограниченными возможностями можно увидеть на выставке в Минске Культура
18:01 В Беларуси более 11 тыс. человек попали под амнистию в связи с 75-летием Победы Общество
17:58 БЖД за год продала более 2,8 млн электронных билетов Технологии
17:49 ГАИ проведет массированную отработку аварийно опасных участков дорог Минского района Общество
17:45 В Минске задержаны пять девушек за распространение наркотиков Происшествия
17:44 Первый блок БелАЭС планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования - Минэнерго Экономика
17:40 Не менее шести электродомов построят в Гомельской области в 2021 году Регионы
17:38 Что нужно знать евробюрократам, голосующим за санкции в отношении Беларуси Политика
17:34 Фалевич: люди с особенностями психофизического развития могут получить профобразование на дому Общество
17:28 Парламент Молдовы одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту В мире
17:26 Экс-сотрудник станции техобслуживания приговорен к 2 годам колонии за угон авто Происшествия
17:17 Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области Регионы
17:15 Борисовский авторемонтный завод планирует открыть цех горячего цинкования Регионы
17:03 Норвежец Тарьей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону Спорт
16:55 Пенсионер задержан за ложное сообщение о минировании детской поликлиники в Минске Происшествия
16:47 Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на СП "МАЗ Азия" Экономика
16:38 Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани В мире
16:37 Головченко 4 декабря примет участие в заседании Евразийского межправсовета Политика
16:36 В Беларуси более 70% детей с особенностями развития обучаются в интегрированных классах Общество
16:36 Греция до 14 декабря продлевает карантин В мире
16:27 Во время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 2783 азербайджанских солдата - Минобороны В мире
16:26 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена Президент
16:24 Не добившись взаимности от девушки, минчанин разбил стекла двух авто Происшествия
15:59 ВОЗ изучает вопрос введения электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса В мире
15:58 Конкурс "100 идей для Беларуси" развивает предпринимательское мышление молодежи - эксперт Регионы
Все новости
Все новости
Культура
03 декабря 2020, 18:04

Более 40 авторских работ людей с ограниченными возможностями можно увидеть на выставке в Минске

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мой мир в красках" открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект направлен на популяризацию творчества инвалидов и привлечение внимания общественности к их проблемам. Посетители смогут увидеть более 40 работ людей с ограниченными возможностями, которые посещают учреждения социального обслуживания из 11 районов Минской области.

Куратором выставки выступила начальник управления государственной и социальной поддержки комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Людмила Ващило. "Сегодня открылась площадка силы, добра, человечности. Мы приветствуем замечательных художников с безграничными возможностями. Их картины - окно в мир удивительных, талантливых, искренних людей, которые показывают пример силы воли и духа. Каждый из них вложил в свои произведения эмоции, надежды и мечты, отразил необычный взгляд на жизнь. Представленные произведения - только капля в океане возможностей художников. И помощь в организации подобного рода выставок будет для них стимулом к развитию. Уверена, жители Минска и гости столицы получат огромное удовольствие от посещения этой экспозиции", - отметила она.

Произведения 16 авторов выполнены в различных техниках: акварель, масляная и акриловая живопись, гуашь, пастель, алмазная вышивка, стринг-арт. "Это невероятно интересная выставка, здесь столько радости, жизнестойкости, оптимизма. Конечно, для этих людей это стартовый этап, но они уже готовятся стать мастерами, вкладывают свою душу, все силы и духовные возможности для создания замечательных произведений", - подчеркнул проректор по научной работе Белорусского государственного университета культуры и искусств Виктор Языкович.

"В Минской области на базе 23 территориальных центров социального обслуживания населения есть 25 отделений дневного пребывания для инвалидов, где работают 57 трудовых мастерских и более 200 различных кружков и клубов разных направлений. У нас нет возрастных ограничений, в среднем это люди до 45 лет", - рассказала начальник отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома Зоя Коноплина.

По ее словам, в таких центрах людям помогают с социализацией, личностным развитием и обучают самостоятельному проживанию. Кроме того, действуют кружки по интересам, где людей с особенностями развития приобщают к творчеству, знакомят с различными видами рукоделия, обучают работе с разнообразными материалами. Занятия способствуют формированию эмоционально-чувственного мира, развивают фантазию, воображение и творческие способности. Участники клубов могут попробовать бисероплетение, вязание, изготовление сувенирных изделий из соломки и экологических материалов, декупаж, квилинг, проявить себя в изобразительном и театральном искусстве, музыкально-хоровом и танцевально-хореографическом направлениях.

Проект организован комитетом по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома совместно с художественной галереей "Университет культуры" и приурочен к Международному дню инвалидов.

Выставка продлится по 15 декабря.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка инвалиды эвакуация
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фильм о жизни афонского монастыря "Где ты, Адам?" покажут в Минске 4 декабря
Фото из архива Выставка к 250-летию со дня рождения Бетховена проходит в Академии музыки
Фото из архива Отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут 4 декабря в Витебске
Фото из архива Новая экспозиция в Брестской крепости рассказывает о вкладе республик СССР в общую Победу
Фото из архива Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей
Выставка работ белорусского художника Николая Кузьмича Byzantium открылась в НХМ
Главное
Александр Лукашенко "Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ
Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 пациент с COVID-19, выписаны 1729
Андрей Савиных: "Мы должны создавать условия для динамичного развития"
Топ-новости
Головченко 4 декабря примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Костевич: государство старается создать для людей с инвалидностью все условия для полноценной жизни
Дорожная карта к рациональному регулированию химических веществ разработана в Беларуси
Что нужно знать евробюрократам, голосующим за санкции в отношении Беларуси
Первый блок БелАЭС планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования - Минэнерго
Общественные приемные дают возможность всем желающим включиться в обсуждение вопросов - мнение
Луцкий: совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в медиаполе
В Беларуси более 11 тыс. человек попали под амнистию в связи с 75-летием Победы
В Беларуси более 70% детей с особенностями развития обучаются в интегрированных классах
Праздник в волшебном лесу! В столичном ТРЦ "Дана Молл" – предновогоднее настроение и лучшие подарки!
Морозы в Беларуси усилятся в начале следующей недели
Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси
Лавров: участие в кампаниях против одних стран и трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует ОБСЕ
Tut.by лишился статуса СМИ
Шумилин: важно ориентировать научные разработки на их коммерциализацию
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.