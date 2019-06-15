Более 40 издательств страны участвуют в фестивале "Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня открывается первый фестиваль "Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Более 40 ведущих издательств страны познакомят читателей с книжными новинками, в том числе с исторической литературой, фотоальбомами о городах и интересных местах нашей родины, литературой для детей и молодежи. "На главной сценической площадке Мира в 11.00 состоятся театрализованное открытие праздника, презентации книг Владислава Мисевича "Песняры" и Виктора Хурсика "Vale. Кніга пра род і лёс Магдаліны Радзівіл", - рассказали в ведомстве. - Пройдут около ста встреч читателей с писателями Беларуси и России: Людмилой Рублевской, Николаем Ефимовичем, Анатолием Бутевичем и другими".

Гродненская областная научная библиотека имени Е.Карского представит выставку самодельных книг и кукол - героев литературных произведений. Художники издательств расскажут посетителям о современных направлениях в книжном дизайне, а в выставочных залах музея можно будет ознакомиться с экспозицией экслибрисов.

Кроме того, гости праздника будут иметь возможность пообщаться и узнать о новинках, которые вышли у писателей и поэтов Минского и Гродненского отделений Союза писателей Беларуси. Особое внимание будет уделено исторической книге. Литераторы, ученые, общественные деятели во время круглого стола "Гістарычная кніга ў сучасным грамадстве" обсудят актуальные вопросы.

Мирский замок - уникальный памятник белорусского зодчества, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замком владели известные исторические личности Беларуси. Сегодня это центр культурной жизни со своими брендовыми мероприятиями. "Надеемся, что и этот праздник станет особенным и традиционным", - отметили в министерстве.

Организаторами фестиваля выступают Министерство информации, Министерство культуры, Гродненский облисполком, Кореличский райисполком, Гродненский филиал РУП "Белсоюзпечать", музей "Замковый комплекс "Мир", ОАО "Белкнига".-0-